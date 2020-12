VfL Wolfsburg voert gesprek met Wout Weghorst na anti-vaccinatiepost

VfL Wolfsburg is met Wout Weghorst in gesprek gegaan, nadat de spits zich via Instagram sceptisch uitte over de ernst van het coronavirus. Weghorst deelde op Instagram een foto met de tekst 'Stel je voor dat er een vaccin bestaat dat zó veilig is dat je gedwongen moet worden om het te nemen, voor een ziekte die zo dodelijk is dat je je eerst moet laten testen om erachter te komen of je het hebt'. Volgens Wolfsburg is Weghorst door de 'taalbarrière' verkeerd begrepen.

Bij de foto, die in eerste instantie werd geplaatst door een ander account op Instagram, schreef Weghorst in het Engels: 'DIT!!! Mensen, informeer je." Verder deelde hij een foto ter promotie van een documentaire waarin vaccinaties 'vergif' worden genoemd. De stories van Weghorst werden vrij snel verwijderd. "Het spijt me enorm als ik iemand heb gekwetst of boos heb gemaakt met mijn twee posts op Instagram", wordt de aanvaller geciteerd door Kicker. "Dat was nooit mijn intentie."

"Ik heb veel vrienden in mijn kenniskring die besmet zijn geweest met het virus, dus ik weet precies wat de effecten zijn en hoe gevaarlijk het kan zijn", vervolgt Weghorst. Alleen al bij Wolfsburg werden de afgelopen maanden vier spelers positief getest: Kevin Mbabu, Renato Steffen, Josip Brekalo en Marin Pongracic. Enkele weken na zijn besmetting zij Steffen dat hij zich zwak voelde en ademhalingsproblemen kende. "Ik wilde gewoon laten zien dat je jezelf zo goed mogelijk hierover moet informeren, net als over alles", aldus Weghorst.

Wout Weghorst ????? pic.twitter.com/Z1ttsbbvvy — Carel de niet zo Grote (@careldegrote) December 14, 2020

"Je moet naar zoveel mogelijk verschillende meningen luisteren", vervolgt de ex-spits van onder meer AZ. "Als vader van twee kinderen is het voor mij het belangrijkst dat mijn kinderen een gezonde en veilige toekomst hebben. Voor mij betekent dat dat ik meer wil leren over belangrijke onderwerpen en zelf goed nadenk voordat ik handel. Dat wilde ik met mijn posts uitdragen, maar daar ben ik helaas niet in geslaagd. Toen ik reacties kreeg over hoe misleidend mijn berichten waren en hoezeer anderen zich erdoor gekwetst voelden, heb ik de posts zo snel mogelijk verwijderd."

Wolfsburg laat in een statement op Twitter weten een 'uitstekend gesprek' te hebben gevoerd met de Woutinator, zoals hij door de club wordt genoemd. "Onze doelpuntenjager werd helaas compleet verkeerd begrepen in zijn Instagram Story vanwege de taalbarrière. Wij vragen alle fans om ons te vergeven voor de verwarring."