PSV treedt tegen FC Utrecht aan met ‘droomvoorhoede’ van Hans Kraay jr.

PSV treedt zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht aan met de ‘droomvoorhoede’ van Hans Kraay Junior. Trainer Roger Schmidt heeft besloten om Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo, Donyell Malen én Mario Götze andermaal een basisplaats te geven. Verder lijkt de Duitse oefenmeester te kiezen hiermee opnieuw voor zijn sterkst mogelijke opstelling, wat betekent dat er de nodige wijzigingen worden doorgevoerd ten opzichte van het met 4-0 gewonnen Europa League-duel met Omonia Nicosia van afgelopen donderdag.

Yvon Mvogo is de vertrouwde doelman van PSV en vindt voor zich de defensie die Schmidt langzamerhand gevormd heeft. Het betekent dat Denzel Dumfries (rechts) en Philipp Max (links) de vleugelverdedigers zijn, terwijl Olivier Boscagli en Jordan Teze het centrale duo vormen. Het controlerende blok op het middenveld bestaat uit Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario. Voor dit duo spelen Ihattaren, Gakpo, Götze en Malen. “Als je dan niet gaat kijken als voetballiefhebber...”, zegt Kraay junior bij FOX Sports.

PSV speelt tegen FC Utrecht in dezelfde 4-2-2-2-formatie als vorige week tegen sc Heerenveen, tegen wie er met 2-2 gelijkgespeeld werd. Schmidt voerde afgelopen donderdag voor de laatste groepswedstrijd van de Europa League tegen Omonia Nicosia (4-0 overwinning) vijf wijzigingen door ten opzichte van het duel in Friesland. Nick Viergever, Timo Baumgartl, Jorrit Hendrix, Richard Ledezma en Joël Piroe mochten tegen Omonia opdraven. Overigens liep Ledezma in dit duel een zware knieblessure op, die voortijdig een einde aan zijn seizoen maakt.

Bij een overwinning op FC Utrecht kan PSV de tweede plaats overnemen van Vitesse, dat eerder op de dag punten verspeelde tegen Heerenveen na een 1-1 gelijkspel. Interim-trainer René Hake heeft voor het bezoek aan Eindhoven een basisplaats ingeruimd voor Eljero Elia, die op 8 november in het thuisduel met Ajax (0-3 nederlaag) voor het laatst aan de aftrap stond. Elia vormt in het Philips Stadion een spitsenduo met Gyrano Kerk en Sander van de Streek zal als aanvallende middenvelder kort achter hen opereren.

Opstelling PSV: Mvogo, Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Rosario; Ihattaren, Gakpo, Götze en Malen.

Opstelling FC Utrecht: Paes, Van der Maarel, Bergström, Hoogma, Warmerdam; Van Overeem, Gustafson, Ramselaar, Van de Streek; Elia en Kerk.