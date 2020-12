Pogba en Raiola melden zich op Instagram na rumoer: ‘#talktothehand’

Paul Pogba en Mino Raiola spreken zich gezamenlijk uit over de recente berichtgeving omtrent de middenvelder van Manchester United. Eerder deze week zei Raiola in een uitgebreid interview met Tuttosport dat een vertrek van Pogba bij Manchester United komende transferperiode het beste zou zijn voor iedereen. De uitspraken van de zaakwaarnemer leidden tot veel verbazing en via sociale media laten Pogba en Raiola zaterdagavond van zich horen.

"Ik heb altijd gevochten voor Manchester United, mijn ploeggenoten en de supporters, en dat zal ik altijd blijven doen", verzekert Pogba in een bericht op Instagram. "De bla bla is niet van belang. De toekomst is nog ver weg. Het gaat om vandaag. En ik ben 1000 procent toegewijd. Samen staan we altijd sterk. Het zit goed tussen de club en mij en dat zal nooit veranderen. Als je niet weet wat er intern speelt, zwijg dan #SpeakTheTruthOrRemainSilent #united #talktothehand."

Donderdag meldde The Times dat Pogba openstaat voor een terugkeer bij Juventus. De Fransman speelde in het verleden vier seizoenen voor la Vecchia Signora, alvorens hij in 2016 voor ruim honderd miljoen euro naar Manchester werd gehaald. Juventus wil Pogba betrekken in een ruildeal met Paulo Dybala, die onder trainer Andrea Pirlo niet altijd op een basisplaats hoeft te rekenen. Raiola gaf in het interview aan dat het hoofdstuk-Manchester United 'voorbij' is voor Pogba, wiens contract op Old Trafford in de zomer van 2022 afloopt.

Het interview met de zaakwaarnemer leidde tot verbazing in Manchester. 'Gênant’, zo noemde bijvoorbeeld Dimitar Berbatov de uitspraken Raiola deed. “De opmerkingen van Raiola over Pogba waren heel slecht getimed”, zei de oud-aanvaller, doelend op de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig die dinsdagavond plaatsvond. “Dat is niet ideaal vlak voor zo’n cruciale wedstrijd en ik weet zeker dat het van invloed is geweest op de sfeer in de kleedkamer voor de wedstrijd.” Manchester United verloor met 3-2 en moet daardoor verder in de Europa League.

BILD-journalist Christian Falk schreef deze week dat Raiola door Pogba onder druk wordt gezet om een nieuwe club voor hem te vinden. Dat zou de reden zijn voor de recente uitspraken van Raiola. De belangenbehartiger roept BILD via Instagram ooit tot 'koning van fake news'. "Als altijd stelt BILD niet teleur. Het is ongelooflijk hoe fake news zich altijd verspreidt." Op die post werd door Pogba gereageerd met: 'Als je niets weet, spreek dan niet @bild', al lijkt die reactie inmiddels verwijderd.