Verbazing bij FOX om statistiek van Ajacied: ‘Zo vaak naar Onana, zegt genoeg'

Marciano Vink is van mening dat Ajax maar ‘elf tot twaalf spelers met het niveau voor de laatste zestien van de Champions League heeft’. De Amsterdammers werden afgelopen woensdag na een 0-1 nederlaag tegen Atalanta geëlimineerd in de groepsfase van het miljardenbal, waardoor na de winter een vervolg in de Europa League wacht. De oud-verdediger van onder meer Ajax en PSV licht Perr Schuurs in het programma De Eretribune van FOX Sports uit als negatief voorbeeld bij Ajax.

“Het grootste probleem is dat je een wedstrijd in gaat vol passie, strijd en geloof in een goed resultaat. Dat miste ik al. Als je kijkt naar de selectie, het team en de mogelijkheden die Ten Hag had in die wedstrijd, komt je bij elf of twaalf spelers die het niveau hebben voor de laatste zestien van de Champions League. Mits ze fit zijn. Blind is de laatste tijd vaak bekritiseerd, maar je ziet nu dat het een gemis is als hij er niet bij is”, zo begint Vink zijn analyse. De analist haalt een statistiek aan om Schuurs te bekritiseren.

Hier een overzicht van de passes van Schuurs, Blind en Martínez dit seizoen in de CL. 'Pass Direction %' is het percentage van alle passes (ook die niet aankwamen bij een ploeggenoot). pic.twitter.com/mU8lOzV2Ts — Bart Frouws (@bartf) December 10, 2020

Maar liefst 25 procent van de geslaagde passes (81 procent van zijn totaal aantal passes) in de Champions League terug naar doelman André Onana. Van alle passes van Schuurs ging 35,3 procent vooruit, een stuk minder dan Daley Blind (47,4 procent). Overigens kwam ook slechts 55 procent van de vooruit gespeelde passes van de voet van Schuurs in Champions League-verband daadwerkelijk aan. “Zo vaak terug naar Onana, dat zegt eigenlijk al genoeg. Wat mij het meest stoorde, was het gebrek aan creativiteit. Als je moet scoren en winnen, je krijgt in de absolute slotfase een vrije trap op de helft van de tegenstander en speelt de bal vervolgens breed naar Martínez... Je voelt al dat die bal gaat eindigen bij Onana. Dat kan niet. Al helemaal op het niveau, in deze wedstrijd en met deze belangen. Twaalf miljoen, hè. Ik vond Ajax ronduit dramatisch.”

“Kijk naar het aanvalsduo. Brobbey en Labyad. Als je het heel snel zegt, valt het mee. Maar als je erover gaat nadenken...”, gaat Vink verder. Brobbey speelde een helft mee en werd in de rust vervangen door Quincy Promes, nadat hij bij een botsing geblesseerd raakte. “Het gaat om een jongen over wie we een paar weken geleden hebben gezegd dat hij eerst even moet wennen bij FC Utrecht. Die staat nu in de basis in een alles-of-niets-wedstrijd in de Champions League, met achter hem Labyad. Labyad is niet eens basisspeler als iedereen redelijk fit is.”

“Tadic is niet echt in vorm en aan de andere kant had je Antony die alle ballen in zijn voeten wil hebben. Er was geen diepte”, blikt Vink terug op het door Ajax met 0-1 verloren duel. Na een rode kaart voor Ryan Gravenberch zorgde Luis Muriel kort voor het einde voor de winnende treffer. “Dat kan je Brobbey niet kwalijk nemen, maar een wedstrijd op Champions League-niveau is net iets anders dan Jong Ajax. Daar had Ten Hag even naar moeten kijken, in mijn optiek had hij nog beter met Quincy Promes in de spits kunnen spelen en de ballen achter de verdediging moeten gooien. Als je na een kwartier ziet dat het niet loopt, moet je gewoon wisselen.”