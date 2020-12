Grote angst wordt waarheid voor PSV: Ledezma rest van het seizoen ‘out’

Voor Richard Ledezma zit het seizoen er nu al op. De middenvelder viel donderdag geblesseerd uit in het Europa League-duel met Omonia Nicosia (4-0) en naar nu blijkt heeft hij een zware knieblessure opgelopen. PSV meldt dat het is uitgesloten dat Ledezma deze jaargang nog speelminuten maakt namens de Eindhovense club. Een maandenlange revalidatie volgt, zo klinkt het vanuit het Philips Stadion.

De Amerikaanse middenvelder met Mexicaanse roots heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd in de confrontatie met de club uit Cyprus van donderdagavond. Ledezma viel in de afsluitende groepswedstrijd in de Europa League al na vijftien minuten uit. Er moest een brancard aan te pas komen om hem van het veld te halen, waardoor men in PSV-kringen al vreesde voor een zware kwetsuur. De blessure ontstond na een duel met Omonia-speler Loizos Loizou langs de zijkant van het veld. Ledezma ging naar de grond en schreeuwde het gelijk uit van de pijn.

De PSV-middenvelder werd minutenlang onderzocht door de medische staf van PSV, waarna een vroegtijdige wissel volgde. Adrian Fein werd door trainer Roger Schmidt het veld ingestuurd als diens vervanger. Ledezma kwam tot dusver tot zes optredens in de hoofdmacht van PSV. De pas twintigjarige spelmaker maakte daarvoor indruk met zijn prestaties namens Jong PSV. In het beloftenelftal schopte hij het tot dusver tot 34 wedstrijden (6 doelpunten en 5 assists).