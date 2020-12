Brancard moet het veld op komen bij PSV; ook vroege uitvaller bij AZ

Richard Ledezma heeft donderdagavond een ogenschijnlijk zware knieblessure opgelopen. De middenvelder van PSV startte in de basis tegen Omonia Nicosia en raakte in de vijftiende minuut geblesseerd. De kwetsuur was zo ernstig, dat Ledezma per brancard van het veld werd gehaald. Ook AZ kreeg donderdagavond te maken met een vroege uitvaller: Bruno Martins Indi moest in het uitduel met HNK Rijeka de strijd na negentien minuten staken.

Ledezma probeerde in de vijftiende minuut van de Europa League-wedstrijd om de bal te onderscheppen aan de zijlijn. Ledezma kwam in een lijf-aan-lijfgevecht met tegenstander Loizos Loizou en kwam daarbij ongelukkig op de grond terecht. De middenvelder van PSV schreeuwde het uit van de pijn en greep direct naar zijn knie. Ledezma werd minutenlang onderzocht door de medische staf en moest dus uiteindelijk per brancard van het veld. Adrien Fein kwam voor de twintigjarige Amerikaan in het veld.

Ook bij AZ ging het dus al vroeg mis. Na een voorzet van Daniel Stefulj vanaf de linkerflank ontstond een duel tussen Martins Indi en Franko Andrijasevic. De verdediger leek de schoenen van de middenvelder van Rijeka in het gezicht te krijgen en bleef op de grond liggen. Uiteindelijk kon Andrijasevic verder, maar Martins Indi was aangeslagen en moest zich na een behandeling op het veld laten vervangen door Timo Letschert.