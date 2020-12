Van der Gijp ziet ‘grootste gemis’ bij Ajax: ‘Zij hebben daar langer voor nodig’

Ajax moet het woensdagavond in het beslissende Champions League-duel met Atalanta stellen zonder David Neres, Lassina Traoré en Daley Blind. Laatstgenoemde is ziek en moet daardoor verstek laten gaan in het treffen met de Italianen. René van der Gijp bestempelt de afwezigheid van Blind in de studio van SBS6 als het ‘grootste gemis’ voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, die moet winnen om te overwinteren in het miljardenbal.

“Ik denk dat ze er wel door komen vanavond. Ze missen weliswaar een paar spelers”, zo begint Van der Gijp zijn analyse. “Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik Blind het grootste gemis vind. Hij weet op een druk middenveld of in een drukke voorhoede altijd de juiste man te vinden, terwijl Martínez en Schuurs daar iets langer voor nodig hebben. Ik denk ook dat die mensen zich terug laten zakken. Niet omdat ze aan een gelijkspel genoeg hebben, maar gewoon: waarom zou je daar het spel gaan maken?”

Ten Hag gaf vooraf te kennen dat de ‘organisatie in de as’ beter moet ten opzichte van de eerste ontmoeting in Bergamo, die in 2-2 eindigde. “De organisatie is een heel interessant woord...”, verzucht Wim Kieft als hij met die woorden geconfronteerd wordt. “Het ging de vorige keer mis toen Gravenberch net even te aanvallend was. Of Klaassen iets te enthousiast naar voren liep. Na een 0-2 voorsprong werden ze overlopen. De organisatie is altijd belangrijk, toch? Dat Gravenberch dat een paar verkeerd doet of deed, vind ik logisch. Maar Klaassen speelt al veel langer.”

“Dat Ten Hag zegt: ‘Overwinteren zou leuk zijn’. Kom op, man. Atalanta! Kijk, als je nu tegen Juventus of Manchester City speelt. Maar je laat je door Atalanta toch niet uitschakelen? De druk zit er sowieso op”, gaat Van der Gijp verder. Kieft is het daar niet helemaal mee eens. “We moeten Ajax ook niet overschatten, je moet een beetje reëel zijn. Als je in deze poule zit, dan weet je dat Liverpool normaal gezien een niveau te hoog is. Hoewel dit niet bleek in de onderlinge wedstrijden. Maar ik denk dat Ajax en Atalanta een beetje hetzelfde niveau hebben, het is een beetje een vervelende ploeg om tegen te spelen.”