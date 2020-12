Bekijk hoe RB Leipzig en scorende Kluivert ten koste van United doorgaan

RB Leipzig plaatste zich dinsdagavond ten koste van Manchester United voor de achtste finales van de Champions League. Mede dankzij een treffer van Justin Kluivert won de ploeg van Julian Nagelsmann met 3-2 van de Engelsen. Kluivert stond een klein kwartier in het veld toen hij halverwege de tweede helft van dichtbij voor de 3-0 zorgde. Doordat de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir gestaakt is en woensdag wordt ingehaald, is het nog onduidelijk of RB Leipzig met de zege ook groepswinnaar wordt in Groep H. Bekijk de samenvatting hieronder.

De samenvatting van RB Leipzig - Manchester United