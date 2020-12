Koningskoppel van Tottenham deelt laagvlieger Arsenal doffe dreun uit

Tottenham Hotspur heeft de derby tegen Arsenal zondagavond in winst omgezet. De ploeg van José Mourinho won dankzij doelpunten van Heung-Min Son en Harry Kane met 2-0 en nam de koppositie in; Arsenal staat op een erbarmelijke vijftiende plaats. Tottenham heeft twee punten meer dan nummer twee Chelsea. Kane werd met zijn elfde doelpunt tegen Arsenal de topscorer aller tijden in de Noord-Londense derby; Emmanuel Adebayor en Bobby Smith maakten er tien in alle officiële ontmoetingen tussen de rivalen.

Voor de derde opeenvolgende competitiewedstrijd kreeg Steven Bergwijn een basisplaats bij Tottenham. Zijn aanvalspartners Son en Kane waren echter de gevierde mannen in de eerste helft: bij de 1-0 fungeerde Kane als aangever van Son en bij de 2-0 waren de rollen omgedraaid. Door zijn voorbereidend werk bij de 1-0 kwam Kane dit seizoen op een totaal van tien assists in elf wedstrijden; geen enkele speler gaf ooit vroeger in een seizoen al tien assists. Mesut Özil was in het seizoen 2015/16 de enige speler die het ook lukte in elf wedstrijden.

Desondanks dient te worden aangetekend dat Son al het krediet voor de 1-0 toekwam. De Zuid-Koreaan ontving de bal op de helft van Arsenal, trok vanaf de linkerflank naar binnen en verraste doelman Bernd Leno met een wonderschoon geplaatst schot vanaf een meter of 25. Het tweede doelpunt viel in de blessuretijd van de eerste helft, opnieuw uit een razendsnelle counter. Giovani Lo Celso sprintte over de as van het veld en bediende Son aan zijn linkerzijde; de buitenspeler zag Kane vanaf links opkomen, speelde hem op het juiste moment aan en stelde de spits in staat om in de korte hoek af te ronden via een snoeihard schot tegen de onderkant van de lat.

Het kwam inmiddels 31 keer voor dat Kane en Son samen een doelpunt produceerden. Het is het hoogste aantal voor een duo sinds Didier Drogba en Frank Lampard (36 goals). Halverwege de tweede helft verrichtte Hugo Lloris een belangrijke redding op een inzet van Alexandre Lacazette na een voorzet van Héctor Bellerín, maar veel grote kansen kregen de bezoekers niet. Tottenham verdedigde gedisciplineerd, hield veel spelers achter de bal en hield Arsenal zodoende, ondanks een groot verschil in balbezit in het voordeel van the Gunners, in bedwang.