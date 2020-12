FC Utrecht geeft zege uit handen na dramatische invalbeurt Dalmau

FC Utrecht heeft zondagmiddag gelijkgespeeld tegen ADO Den Haag. In Stadion Galgenwaard was er lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg, maar de Hagenaren profiteerden van een overtalsituatie na een rode kaart voor Adrián Dalmau en sleepten een punt uit het vuur: 1-1. Door de puntendeling blijft FC Utrecht steken op de tiende plek; ADO moet genoegen nemen met een plek in de degradatiezone.

Na negen minuten spelen was het ADO Den Haag dat de eerste mogelijkheid van de wedstrijd kreeg. Dario Del Fabro werd bij de tweede paal bereikt met een voorzet, maar de verdediger zag zijn kopbal net over het vijandige doel gaan. Even later kreeg ook Utrecht een goede kans door te profiteren van een slippertje in de opbouw van Ilay Elmkies: Kerk zag zijn inzet echter rakelings voorlangs gaan.

Even later kreeg Utrecht via Mimoun Mahi de grootste kans tot dan toe. Na een goede steekbal kwam hij oog in oog te staan met Luuk Koopmans, maar de aanvaller zag zijn stiftbal mislukken. Aan mogelijkheden geen gebrek bij de thuisploeg: na een half uur spelen kreeg Kerk opnieuw een levensgrote kans op de openingstreffer. Hoewel de spits recht op het doel afliep en de hoek voor het uitkiezen had, lukte het niet om de doelman te passeren.

Vlak na rust werd de Utrechtse aanvalslust alsnog beloond. Een mislukt schot van Mark van der Maarel kwam voor de voeten van Justin Hoogma, die van dichtbij binnenschoot: 1-0. Hoewel de bezoekers appelleerden nog voor buitenspel, werd het doelpunt ook door de videoscheidsrechter erkend. Na een impasse van een kwartier was het Adrián Dalmau die een negatieve hoofdrol speelde en de spanning terugbracht in het duel. De Spanjaard pakte vlak na zijn invalbeurt de eerste gele kaart en tien minuten later ook zijn tweede, waardoor zijn ploeg met tien man verder moest.

Na de rode kaart gingen de Hagenaren nadrukkelijk op zoek naar de treffer. In de 84ste minuut werd de gelijkmaker gevonden. Kees de Boer haalde de achterlijn en legde de bal terug op de inlopende Michiel Kramer, die goed voor zijn man kwam en van dichtbij scoorde: 1-1. Beide teams probeerden vervolgens nog een doorbraak te forceren, maar een nieuwe treffer bleef uit.