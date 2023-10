Van der Maarel zit er helemaal doorheen: ‘Je overvalt me met die kl*tevragen’

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 22:35 • Bart DHanis • Laatste update: 22:59

Mark van der Maarel staat er na het duel tussen FC Volendam en FC Utrecht (1-0) verslagen bij. De aanvoerder van de Domstedelingen kon zijn ploeg niet behoeden voor een verliespartij in Volendam en staat na afloop ESPN-verslaggeefster Aletha Leidelmeijer te woord.

Van der Maarel wordt door Leidelmeijer gevraagd naar wat er dit jaar anders is in vergelijking met de voorgaande 15 jaar (14, red.) dat hij bij Utrecht speelt. “Als ik dat kon verklaren, dan hadden we hier op dit moment niet gestaan.”

“Het is een gebrek aan vertrouwen, het is misschien ook een gebrek aan kwaliteit”, gaat de 34-jarige verdediger verder. “Het is volgens mij niet te wijten aan de wil, maar misschien toch net dat extra stukje. Die gifbeker moet helemaal leeg.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vervolgens schudt Van der Maarel het hoofd en verzucht hij: “Je overvalt me op dit moment ook een beetje met van die kl*tevragen.” Leidelmeijer excuseert zich, maar stelt dat het beantwoorden van vragen er wel bij hoort als je aanvoerder bent.

“Het is nu scherven rapen en alles accepteren wat we aan kritiek over ons heen gaan krijgen, want dat verdienen we ook”, besluit Van der Maarel. De clubicoon van Utrecht is bezig aan zijn veertiende seizoen in dienst van de club.

De ploeg van trainer Ron Jans is na de nederlaag de hekkensluiter van de Eredivisie. Utrecht won pas één keer dit seizoen, in het uitduel met Heracles (1-3). De Domstedelingen staan daarom met drie punten onderaan de ranglijst. Na de interlandperiode komt het geplaagde Ajax op bezoek in De Galgenwaard.