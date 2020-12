Ten Hag ziet drietal uitvallen bij Ajax: ‘Natuurlijk komt dat daardoor’

Ajax verloor zaterdagavond van FC Twente (1-2) en tot overmaat van ramp vielen Nicolás Tagliafico, Lassina Traoré en Perr Schuurs uit met pijntjes, al zijn het overigens geen ernstige kwetsuren. Daarnaast kon de Ajax-coach in de Johan Cruijff ArenA ook al niet beschikken over David Neres en Noussair Mazraoui. Genoeg problemen dus voor Ten Hag in aanloop naar het cruciale Champions League-duel met Atalanta van woensdagavond.

"Traoré kon niet verder, dus die moest ik noodgedwongen wisselen. Bij Nico (Tagliafico, red.) was ik er bang voor, net als bij Perr overigens", legt Ten Hag uit in gesprek met Ajax Life. "Er was nog geen sprake van blessures, maar ik heb ze gewisseld met het oog op woensdag en hun algemene fitheid." De trainer snapt wel waarom er steeds meer spelers uitvallen bij Ajax. "Natuurlijk komt dit door het drukke programma, de velden worden ook zwaarder. Dat heeft er allemaal mee te maken. Wij proberen de belasting van de spelers te sturen, zo goed en secuur mogelijk. Dat doen we door spelers zo nu en dan rust te geven."

Ten Hag: 'We weten wat we moeten doen tegen Atalanta'

"Maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij de spelers zelf", benadrukt Ten Hag, die zijn spelers gelijk enkele goede adviezen meegeeft wat betreft het drukke speelschema van Ajax in december. "Rusten, herstellen, goed eten, etcetera. Dat moeten ze echt goed volgen, zeker nu de dagen korter worden. We kennen het hele verhaal. Als alles goed wordt gevolgd, is het mogelijk. Spelers moeten zorgen dat ze energie hebben. Dat kan door onze protocollen te volgen."

Ten Hag zag Ajax ploeteren tegen FC Twente, maar de coach van de koploper in de Eredivisie hoopt wel dat de nederlaag van zaterdagavond een incident is. "Ik denk dat Twente-thuis en Atalanta-thuis los staan van elkaar. We hebben woensdag zeker de energie, ben ik van overtuigd. We spelen Champions League, de tegenstander zal energie geven. We kunnen alleen niet toestaan dat die energie er soms niet is. Tot dusver ging het altijd goed en wonnen we relatief gemakkelijk, maar als die energie er niet is, krijg je dit...", verwijst Ten Hag naar de tweede nederlaag in competitieverband.