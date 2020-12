Manchester United leeft op na wissel Van de Beek en stijgt prompt zes plekken

Manchester United heeft zaterdagavond een moeizame overwinning geboekt op West Ham United. The Red Devils oogden onmachtig in de eerste helft en zochten de kleedkamers op met een 1-0 achterstand, maar in de tweede helft, nadat Donny van de Beek en Edinson Cavani waren vervangen door respectievelijk Bruno Fernandes en Marcus Rashford, liep het spel een stuk beter. Uiteindelijk won Manchester United met 1-3 en boekte het de vierde opeenvolgende zege in de Premier League. De club klimt van de tiende naar de vierde plaats, terwijl West Ham zevende staat.

Onder het toeziend oog van circa tweeduizend supporters speelde West Ham United een sterke eerste helft. The Hammers hadden weliswaar veel minder balbezit, maar hielden Manchester United gemakkelijk in bedwang en kregen de beste kansen om de score te openen. In de negende minuut werd een treffer van Jarrod Bowen terecht afgekeurd wegens buitenspel en halverwege de eerste helft voorkwam Harry Maguire dat de aanvaller een vrije doortocht naar het doel had. Na iets meer dan een halfuur volgde een grote kans voor Pablo Fornals, nadat Bowen op knappe wijze langs Scott McTominay en Alex Telles kwam. Bowen sprintte over de rechterflank en vond Fornals, wiens kopbal in het zijnet belandde.

Tien minuten voor rust werd West Ham opnieuw gevaarlijk, ditmaal na slordig handelen van Paul Pogba en Anthony Martial op het middenveld. Sebastién Haller kreeg de bal in het strafschopgebied bij Pablo Fornals, die van dichtbij de paal trof. Het openingsdoelpunt kwam zodoende niet onverwacht. Een hoekschop van Aaron Cresswell werd met het hoofd verlengd door Declan Rice; bij de tweede paal stond Tomás Soucek vrij om er 1-0 van te maken. Haller liet na om er voor de rust nog 2-0 van te maken: de spits stormde na voorbereidend werk van Fornals richting het strafschopgebied en omspeelde doelman Dean Henderson, maar gleed uit toen hij kon afronden.

Het eerste serieuze gevaar van Manchester United kwam van Martial, wiens harde schot werd gekeerd door doelman Lukasz Fabianski. De bezoekers begonnen de tweede helft zonder Van de Beek en Cavani. De eerste grote kans van het tweede bedrijf was voor West Ham: Bowen vuurde in het zijnet na een goede pass van Vladimír Coufal in het strafschopgebied. Ook een inzet van McTominay belandde aan de overzijde in het zijnet, alvorens Pogba de stand halverwege de tweede helft in evenwicht bracht. Fernandes, die uitstekend inviel, speelde een belangrijke rol bij het doelpunt.

De middenvelder ontving de bal aan de rechterflank, kapte voorbij Angelo Ogbonna en vond Pogba, die van grote afstand doeltreffend uithaalde in de rechterhoek. Het werd even later ook 1-2: na een lage voorzet van Telles nam Mason Greenwood de bal aan, om vervolgens te draaien en rechterhoek te vinden. Rashford trof de paal na voorbereidend werk van Fernandes, maar zorgde twaalf minuten voor tijd alsnog voor de 1-3 met een stift na een fantastische steekpass van Juan Mata vanaf de eigen helft. West Ham was uit een vrije trap van Cresswell dicht bij de 2-3, maar Henderson had een goede redding in huis. Grotere problemen ervoer Manchester United niet meer.