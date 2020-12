PSV laat lucratief en gewraakt wintertrainingskamp in Qatar schieten

PSV blijft in de korte winterstop die dit seizoen kent in Nederland, zo maakt trainer Roger Schmidt bekend op de persconferentie. Vorig jaar reisden de Eindhovenaren nog af voor een lucratieve trip naar Qatar, hetgeen de club op een storm van kritiek kwam te staan. Dat PSV nu in Nederland blijft heeft vooral te maken met de strenge coronaprotocollen die internationaal gelden.

"Het is onmogelijk om nu naar het buitenland te gaan vanwege de regels, dus we blijven hier", zegt Schmidt vrijdag op het persmoment voorafgaand aan het Eredivisie-duel van zondag uit tegen sc Heerenveen. "Dat heeft ook te maken met dat het maar een korte winterbreak is. Maar we hebben een perfecte accommodatie op De Herdgang en we voelen ons hier heel goed."

Vorig seizoen ging PSV net als Ajax in de winterstop op trainingskamp in Qatar. In de Nederlandse pers werd felle kritiek geuit op die keuze van de topclubs, vooral vanwege de schending van de mensenrechten in de oliestaat. "Googel maar even naar Amnesty International en dan kan je zo zien wat er mis is", zei Johan Derksen bij Veronica Inside. "Om op vriendschappelijke basis, voor het geld, naar Qatar te gaan, moet je je heel diep schamen." Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, verdedigde zich toen door te zeggen dat PSV 'ervoor kiest om politiek en sport niet door elkaar laat lopen'.

Op de persconferentie stond Schmidt verder stil bij de blessuregevallen van PSV. De Eindhovenaren zagen donderdag in het Europa League-duel bij Granada (0-1 winst) Denzel Dumfries, Noni Madueke en Eran Zahavi geblesseerd uitvallen. "Ze hebben een tik gehad", zegt Schmidt. "De blessures lijken niet heel ernstig, maar ik weet niet zeker of ze zondag kunnen spelen."

PSV gaat zondag dus op bezoek bij Heerenveen, waar de Noord-Brabanders opvallend genoeg al negen jaar niet wist te winnen in competitieverband. "Ik heb er het er vandaag over gehad met Jorrit Hendrix, omdat ik had gehoord dat PSV moeilijk wint bij Heerenveen", lacht Schmidt. "Ik vroeg Jorrit, omdat hij hier al heel lang zit, en hij vertelde met dat hij daar nog nooit gewonnen heeft. Soms gaat dat zo, maar er zijn zondag hoe dan ook negentig minuten om te laten zien dat we de winst verdienen. Daar gaan we ons best voor doen."