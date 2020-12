Bergwijn speelt cruciale rol voor Tottenham; Milan maakt supercomeback

Tottenham Hotspur heeft zich donderdagavond geplaatst voor de laatste 32 van de Europa League. De manschappen van manager José Mourinho oogden niet scherp tegen LASK Linz, maar hadden genoeg aan een 3-3 gelijkspel voor plaatsing. Het laatste Spurs-doelpunt was te danken aan invaller Steven Bergwijn, die een penalty versierde in de slotfase. Ook AC Milan heeft zich verzekerd van overwintering in de Europa League. I Rossoneri knokten zich zonder Zlatan Ibrahimovic tegen Celtic ijzersterk terug van een dubbele achterstand: 4-2.

LASK Linz - Tottenham Hotspur 3-3

Al in de zesde minuut raakte Maximilian Eggestein de paal namens LASK Linz, dat het betere van het spel had in de eerste helft. René Renner verloor na een half uur het één-op-één-duel met Tottenham-doelman Joe Hart, maar vlak voor rust was het alsnog raak voor LASK. Peter Michorl mocht vanaf de rand van de zestien aanleggen en verraste Hart met een schot dat vlak voor de neus van de Engelse goalie opstuitte: 1-0. Een handsbal van Andrés Andrade op een inzet van Tanguy Ndombele leverde Tottenham vlak voor rust een penalty op, waardoor Gareth Bale de ruststand vanaf elf meter op 1-1 kon bepalen.

Elf minuten na rust namen the Spurs een voorsprong. Ndombele stuurde Heung-Min Son weg met een afgemeten steekbal, waarna de Zuid-Koreaan oog in oog met Alexander Schlager kalm de hoek vond: 1-2. LASK kwam terug tot 2-2 via opnieuw Eggestein, die vanaf de rand van de zestien hard uithaalde. Opnieuw leek Hart meer te kunnen uitrichten dan hij uiteindelijk deed.

Tottenham wist zich nogmaals naar een voorsprong te spelen. Dat was te danken aan Bergwijn, die eenmaal doorgebroken een duw in de rug kreeg van Philipp Wiesinger, waardoor de Engelsen een penalty kregen. Die werd benut door Dele Alli: 2-3. Dat was niet genoeg voor de winst, want in blessuretijd legde Mamoudou Karamoko de bal vanaf de rand van de zestien geplaatst in de rechterhoek: 3-3.

AC Milan - Celtic 4-2

AC Milan werd in de openingsfase overrompeld door Celtic, dat binnen een kwartier twee keer scoorde. Eerst liet Milan-middenvelder Rade Krunic zich de bal ontfutselen in de opbouw door Tom Rogic, die vanaf de rand van de zestien hard en laag scoorde: 0-1. Daarna belandde een slim steekpassje van Ryan Christie tot bij Odsonne Édouard, die doelman Gianluigi Donnarumma van dichtbij verschalkte met een stiftje: 0-2.

De Italianen lieten zich echter niet ontmoedigen door de dubbele achterstand en kwamen snel terug. Hakan Çalhanoglu verraste keeper Vasilios Barkas door een vrije trap van een meter of achttien hard in de korte hoek te knallen: 1-2. Twee minuten later schoot Samuel Castillejo een bal binnen die was blijven liggen in de zestien van Celtic, omdat een eerdere poging van Ante Rebic was gekraakt: 2-2. Milan kreeg in het restant enorme kansen om de voorsprong te nemen, maar Castillejo miste vanbinnen de zestien en Diogo Dalot mikte een afvallende bal uit een hoekschop net naast.

Vijf minuten na rust pakte Milan alsnog de leiding. Dat was te danken aan Jens Petter Hauge, die vanaf de linkerflank een prachtige solo langs twee tegenstanders inzette en de bal in de verre hoek plaatste: 3-2. Celtic had vervolgens kansen op de gelijkmaker: Jeremie Frimpong mikte net naast, terwijl een vrije trap van Christie prachtig gekeerd werd door Donnarumma. In de slotfase besliste Brahim Díaz de wedstrijd door de bal van dichtbij slim over Barkas heen te stiften: 4-2.