Plan B van Koeman treedt in werking: De Jong op de bank

Frenkie de Jong start woensdagavond niet in de Champions League-wedstrijd tussen Ferencváros en Barcelona. Ronald Koeman kiest in Boedapest definitief voor een Plan B en stelt net als een week geleden tegen Dynamo Kiev (0-4) minder gebruikelijke basiskrachten op. Barcelona is al zeker van de knockout-fase van de Champions League en strijdt alleen nog voor de groepswinst. Ferencváros kan nog een Europa League-ticket bemachtigen.

Koeman kiest in het hart van de defensie voor Óscar Mingueza, die zijn derde duel in een week tijd speelt, en Clément Lenglet. Laatstgenoemde kwam niet ongeschonden uit het competitieduel met Osasuna, maar reisde toch mee. Dat geldt ook voor Ronald Araujo, die pas recent groen licht van de medische staf kreeg. Op de flanken staan Sergiño Dest en Jordi Alba. Neto verdedigt het doel van Barcelona, daar Marc-André ter Stegen, net als Lionel Messi en Philippe Coutinho, in Barcelona mocht achterblijven.

Miralem Pjanic en Sergio Busquets zijn de controleurs in het 4-2-3-1-systeem van Koeman, die hoopt dat hij De Jong niet hoeft te laten invallen. Voor Pjanic is het een mooie gelegenheid om speelminuten te maken. De kans is groot dat Carles Aleñá invalt. De Spanjaard lijkt Koeman in zijn laatste wedstrijden beetje bij beetje te overtuigen. In aanvallend opzicht neemt Trincao plaats aan de rechterkant, terwijl Ousmane Dembélé de linkerkant van los Azulgrana voor zijn rekening neemt.

Martin Braithwaite neemt in de punt van de aanval plaats. Dat deed de Deen al naar behoren in Kiev (twee doelpunten en een assist) en tegen Osasuna (een doelpunt). In de rug van Braithwaite staat Antoine Griezmann. Het valt niet uit te sluiten dat Riqui Puig als invaller speeltijd zal krijgen. Koeman gaf de aanvallende middenvelder dit seizoen maar 28 speelminuten, waarvan 25 in Kiev.

Opstelling Barcelona: Neto; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, Busquets; Trincao, Griezmann, Dembélé; Braithwaite.