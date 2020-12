Bekijk hoe Real Madrid het zichzelf moeilijk heeft gemaakt in de CL

Real Madrid heeft kwalificatie voor de knockout-fase van de Champions League in eigen hand, maar in Groep B kan het over een week nog alle kanten op. Het team van Zinédine Zidane verloor dinsdag met 2-0 van Shakhtar Donetsk en moet volgende week van Borussia Mönchengladbach winnen om een ronde verder te komen. Dat geldt echter ook voor de Duitsers, terwijl bij Inter - Shakhtar dezelfde belangen op het spel staan. Een ticket voor de Europa League of eliminatie in Europa is zodoende ook een optie. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel in Oekraine.

De samenvatting van Shakhtar Donetsk - Real Madrid