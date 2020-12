Manchester City groepswinnaar; Marseille boekt eerste zege dankzij Payet

Manchester City is groepswinnaar na een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Porto in de Champions League. De Engelse topclub had zich al geplaatst voor de volgende ronde en gaat nu ook als nummer één van Groep C naar de laatste zestien. Porto had genoeg aan een gelijkspel voor kwalificatie en voegt zich eveneens bij de beste zestien ploegen van Europa. Olympique Marseille pakte in dezelfde groep de eerste punten. Thuis tegen Olympiacos won het team van trainer André Villas-Boas met 2-1 door twee goals van Dimitri Payet.

Omdat the Citizens zich al hadden geplaatst koos manager Josep Guardiola ervoor om een aantal spelers rust te gunnen. Onder meer Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte en Kyle Walker werden de gehele wedstrijd op de bank gehouden. Ondanks dat City niet met de sterkste ploeg speelde waren de beste kansen toch voor de bezoekers. Ferran Torres was dicht bij de openingstreffer, maar hij stuitte op Porto-doelman Agustin Marchesin.

Porto maakte er een stevige wedstrijd van, de thuisploeg schuwde de duels niet. Ook na rust waren de beste kansen voor Manchester City, maar de bal wilde er maar niet in. In de slotfase leek invaller Gabriel Jesus de score te openen. Hij kon al snel stoppen met juichen, want zijn doelpunt werd afgekeurd door de VAR. Zodoende neemt City een punt mee naar huis en sluit het de groepsfase volgende week af met thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille.

Olympique Marseille – Olympiacos 2-1

De Grieken kwamen dinsdagavond na ruim een halfuur spelen op voorsprong via Mady Camara. Tien minuten na rust kwam Marseille op gelijke hoogte. Florian Thauvin werd onderuit gehaald in het strafschopgebied en dus ging de bal op de stip. Vanaf elf meter tekende Dimitri Payet voor de 1-1. Een kwartier voor tijd kreeg Marseille opnieuw een penalty en wederom was het Payet die scoorde. Zodoende boekt Marseilla na dertien nederlagen op rij in de Champions League eindelijk een overwinning. L'OM komt op drie punten, evenveel als Olympiacos. De club uit de Ligue 1 maakt volgende week tegen Manchester City nog kans om kwalificatie voor de Europa League af te dwingen.

yanick, ik zou nog even toevoegen dat marseille na 13 nederlagen op rij voor het eerst heeft gewonnen