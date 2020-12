Van der Vaart prijst Schuurs: ‘Maar het had een rode kaart moeten zijn’

Perr Schuurs is volgens Rafael van der Vaart ontsnapt aan een rode kaart op Anfield bij het duel tussen Liverpool en Ajax. De centrumverdediger haalde in de 42ste minuut Sadio Mané neer en werd daarvoor bestraft met een gele kaart. Van der Vaart vindt dat Schuurs goed wegkomt, omdat de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler heel goed een rode kaart had kunnen trekken.

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel geniet”, zegt Van der Vaart in de rust van het duel op Anfield bij Ziggo Sport. “Hoe Ryan Gravenberch speelt, jeetje mina. Hij moet het nog bewijzen, maar heeft alles. Schuurs is ook echt heel goed in de eerste helft. Ajax speelt echt prima tegen zo’n goede ploeg.” Van der Vaart vindt dat Schuurs zich goed heeft ontwikkeld. “Hij krijgt altijd veel kritiek, maar er zit veel meer pit in. Hij gebruikt zijn lichaam goed, daar kan ik echt van genieten.”

Het valt Van der Vaart op dat Schuurs over snelheid beschikt. De verdediger is sterk in de duels met Mané. “Hij is ook gewoon snel, ik dacht dat hij langzamer was.” In de slotfase van de eerste helft greep Schuurs in toen Mané alleen op André Onana af kon. Jack van Gelder geeft aan dat Schuurs rood had moeten krijgen en daar is Van der Vaart het mee eens: “Dit had een rode kaart moeten zijn. Het is ook jeugdigheid, dat je dat risico neemt.”

Johan Derksen was in de rust van Liverpool - Ajax lovend over Perr Schuurs

Ook Johan Derksen is zeer te spreken over de eerste helft van Schuurs. “In Amsterdam werd hij helemaal dolgedraaid door de spits van Liverpool, maar nu doet hij het uitstekend”, aldus Derksen bij SBS6 over het spel van de mandekker in de eerste helft. “Kijk, hij heeft nu die gele kaart”, haakt mede-analist Wim Kieft. “Dat is gevaarlijk. Want het enige dat Liverpool wil doen, is de lange bal spelen. Daarom speelt Ajax een beetje met de handrem erop. Maar Schuurs doet het behoorlijk op snelheid.”

“Hij heeft nog geen fout gemaakt. Dat kan ook niet, want je ziet dat het dan direct gevaarlijk wordt tegen Liverpool. Dat kun je je niet veroorloven. Het is voor Ajax best moeilijk als je in de Nederlandse competitie tegen FC Twente of FC Emmen speelt. Die overgang is erg groot, natuurlijk”, gaat Derksen verder. Hij spreekt van een ‘professionele overtreding’ van Schuurs op Mané. “Dat moest hij doen.”