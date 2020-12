‘Hij is klaar voor Barcelona en ik weet zeker dat we hem daar als trainer zien’

Xavi is de ideale toekomstige trainer van Barcelona, zo luidt het duidelijke oordeel van Gabi. Volgens de voormalig aanvoerder van Atlético Madrid is de huidige trainer van Al-Sadd uit Qatar er helemaal klaar voor om het stokje over te nemen van Ronald Koeman. Xavi, die als speler vele successen beleefde in het Camp Nou, wordt door verschillende buitenlandse media al langer in verband gebracht met een terugkeer bij zijn oude liefde.

Gabi maakte Xavi tussen 2018 en 2020 mee bij Al-Sadd, eerst als ploeggenoot en daarna één seizoen als trainer. "Hij is klaar voor Barcelona en ik weet zeker dat we hem daar binnenkort ook gaan zien", zo verklaart de voormalig middenvelder in het online programma El Larguero van Cadena SER. "Ik weet er verder niets van, maar alle presidentskandidaten praten over hem." Gabi denkt dat Xavi geschikt is voor het trainersvak. "Het is iemand die 24 uur per dag met voetbal bezig is."

De afgelopen jaar gestopte Gabi is daarnaast onder de indruk van de voetbalintelligentie van Xavi. "Hij ziet passes waar ik als speler nooit oog voor had. Het is echt iemand die altijd aan voetbal denkt." Xavi beschikt bij Al-Sadd over een contract tot 30 juni 2021. Het is nog niet bekend of de samenwerking volgend jaar een vervolg krijgt. De controleur van weleer heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag een op een dag wil terugkeren in Barcelona, de club die hij achttien jaar diende als speler.

"Het zou natuurlijk een groot voorrecht zijn als ik op een dag de trainer van Barcelona ben", zei Xavi in augustus nog in een vraaggesprek met El País. "Over de invulling van de technische staf kende de Spanjaard enkele maanden geleden weinig twijfel. "Ik wil echt een dreamteam, met Jordi Cruijff, Carles Puyol en een aantal spelers uit de huidige selectie van Barcelona. Belangrijke mensen die de club kennen, die ik kan vertrouwen en die loyaal naar mij zijn."

Xavi is tevens de topkandidaat van Victor Font, die in januari een gooi doet naar het voorzitterschap van Barcelona. "We hebben een tijd geleden een diepgravende analyse gedaan om erachter te komen wie ons sportieve langetermijnproject moet leiden", zei de presidentskandidaat vorige maand tegen L'Esportiu de Catalunya. "Xavi is de juiste persoon vanwege zijn managementkwaliteiten, zijn leiderschapskwaliteiten en zijn voetbalkennis. Hij is een van de beste spelers uit de geschiedenis van de club. Hij is in staat om een team samen te stellen. Vanwege de onderlinge vertrouwensband kan hij meerdere functies uitoefenen en dat kan belangrijk blijken als er moeilijke tijden komen." Voor Xavi ligt een tienjarenplan klaar. "We willen dat hij een rol als directeur combineert met het hoofdtrainerschap. Dat wil hij zelf ook doen, als het nodig is. Xavi zou veel meer zijn dan enkel onze hoofdtrainer." Volgens Font staat ook Lionel Messi volledig achter de komst van Xavi.