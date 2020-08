Xavi neemt één Nederlander op in toekomstig ‘dreamteam’ Barcelona

Xavi focust zich naar eigen zeggen volledig op zijn baan als trainer van Al-Sadd in Qatar, maar dat betekent niet dat de geruchten over een terugkeer bij Barcelona als coach helemaal verdwijnen. In een interview met El País neemt de voormalig middenvelder alvast een voorschot op een comeback bij de Catalaanse grootmacht. Xavi heeft in zijn technische staf in ieder geval plaats voor één Nederlander.

"Ik ben er heel blij mee dat ik bij deze club ervaring kan opdoen als trainer en daarnaast mijzelf kan uitdagen", zo laat Xavi optekenen in het vraaggesprek met de Spaanse krant. "Maar het zou natuurlijk een groot voorrecht zijn als ik op een dag de trainer van Barcelona ben." Over de invulling van de technische staf kent de Spanjaard weinig twijfel. "Ik wil echt een dreamteam, met Jordi Cruijff, Carles Puyol en een aantal spelers uit de huidige selectie van Barcelona. Belangrijke mensen die de club kennen, die ik kan vertrouwen en die loyaal naar mij zijn."

Xavi benadrukt echter dat de huidige trainer Quique Setién alle steun verdient bij Barcelona, ondanks de soms hevige kritiek van de buitenwacht. Er zijn in de afgelopen maanden ook geen gesprekken geweest met de leiding van Barcelona. "In januari (na het ontslag van Ernesto Valverde, red.) heb ik gezegd dat ik de tijd nog niet rijp achtte. Daarna is er geen contact meer geweest. Als een cule (supporter van Barcelona, red.) wens ik de club natuurlijk het allerbeste. Ik heb veel respect voor Setién, zijn filosofie sluit aan op die van Barcelona. Al zijn resultaten natuurlijk net zo belangrijk."

Cruijff vertrok overigens onlangs als bondscoach van Ecuador. De voormalig vleugelaanvaller van Barcelona is volgens verschillende Chinese media de voornaamste kandidaat om Roberto Donadoni op te volgen als coach van Shenzhen FC. De Italiaanse oefenmeester vertrok na een serie teleurstellende resultaten, al benadrukt de club uit China dat de beslissing 'in goed overleg' is genomen.