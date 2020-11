Manchester United gewaarschuwd voor ‘probleem’ rond Van de Beek

De eerste maanden van Donny van de Beek bij Manchester United verlopen enigszins moeizaam. De 23-jarige middenvelder speelde voorlopig twaalf officiële wedstrijden voor the Red Devils, waarvan vijf (wel alleen in de Champions League en EFL Cup) als basisspeler. René Meulensteen waarschuwt dat het vele rouleren van manager Ole Gunnar Solskjaer op zijn middenveld voor problemen kan gaan zorgen.

Naast Van de Beek doet Solskjaer dit seizoen op het middenveld ook geregeld een beroep op Bruno Fernandes, Paul Pogba, Nemanja Matic, Scott McTominay, Fred en Juan Mata. De Oranje-international wacht nog op zijn basisdebuut in de Premier League, waar de Noorse manager doorgaans naast Fernandes en Fred doorgaans kiest voor McTominay of Matic. Van de Beek kreeg afgelopen week wel een basisplaats in de Champions League-wedstrijd tegen Istanbul Basaksehir (4-1 overwinning) op een middenveld met Fred en Fernandes, waar hij een uitstekende indruk achterliet.

“Je kon tegen Basaksehir weer zien dat hij een goede speler is. Ik denk dat hij in de hele wedstrijd één bal heeft weggegeven, hij gaf maar één verkeerde pass”, geeft Meulensteen te kennen in gesprek met talkSPORT. De huidige assistent bij de Australische nationale ploeg werkte tussen 2007 en 2013 bij Manchester United, eerst als techniektrainer en daarna als assistent van manager Sir Alex Ferguson. “Bij Ajax speelde hij wat dieper en kreeg hij de mogelijkheid om wat meer naar voren te spelen.”

“Hij heeft een goed oog voor kleine, slimme passjes en kan met zijn loopvermogen in het strafschopgebied komen”, gaat Meulensteen verder. Voor Manchester United staat zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Southampton op het programma en het is de vraag welk middenveld Solskjaer binnen de lijnen brengt in het St. Mary’s Stadium. In Italië doken afgelopen week overigens berichten op dat Juventus belangstelling voor Van de Beek zou hebben. “Als je constant twee middenvelders wisselt, ontstaat er geen flow tussen spelers. Dat kan problemen gaan opleveren.”