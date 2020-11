Prachtige avond voor Ricardo Kishna in duel tussen ADO en Heerenveen

De ontmoeting tussen ADO Den Haag en SC Heerenveen in de Eredivisie heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd: 1-1. Het betekent het eerste punt voor Ruud Brood als trainer van de Hagenaren, een week na de 6-0 nederlaag tegen Sparta. Heerenveen heeft nu de laatste twaalf Eredivisie-duels, waarin het ging rusten met een gelijke stand, niet gewonnen. De Friezen hebben na zaterdag liefst tien competitieduels op rij niet van ADO verloren.

ADO was de heersende ploeg in de openingsfase. Zo moest Erwin Mulder al na enkele minuten in actie komen op een volley van Shaquille Pinas. Juist op het moment dat Heerenveen langzaam het spel begon over te nemen van de thuisploeg, sloeg ADO toe. David Philipp brak door aan de rechterkant en schoof de bal achter Mulder: 1-0

Emotionele beelden van Ricardo Kishna, die na drie jaar zijn rentree maakt! ? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 28 november 2020

De Haagse voorsprong was echter van korte duur. In de zestiende minuut verscheen de 1-1 op het scorebord: na een fraaie combinatie tekende Joey Veerman voor de gelijkmaker. Meer doelpunten vielen er niet in het restant van de eerste helft, al was er geen gebrek aan kansen. Pawel Bochniewicz kopte de bal naast, Mitchell van Bergen werkte de bal recht in de handen van Luuk Koopmans en een schot van Ilay Elmkies werd tijdig geblokt.

In de tweede helft was het uitsluitend Heerenveen dat aanspraak mocht maken op een zege. De ploeg van Johnny Jansen stuitte echter continu op een Haagse muur. Zo werd een inzet van Joey Veerman geblokt en enkele seconden later kwam Rodney Kongolo een paar centimeter tekort om de bal binnen te glijden.

Ook van afstand hadden de Friezen weinig geluk: een inzet van Joey Veerman ging ruim over en een inzet van Bochniewicz miste precisie. Voor Ricardo Kishna was het een prachtige avond: de aanvaller maakte na nog geen half uur spelen zijn rentree, na 1168 dagen blessureleed, als vervanger van Philipp. In de slotminuten werd Pinas naar de kant gehaald en de captain gaf zijn aanvoerdersband over aan Kishna.