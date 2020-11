Woedende Jürgen Klopp steekt tirade af na nieuwe blessure: ‘Gefeliciteerd!’

Liverpool beleefde zaterdag een uitermate frustrerende middag in het AMEX Stadium. The Reds verloren door een in de laatste minuut na inmenging van de VAR gegeven strafschop niet alleen twee punten, maar zagen ook James Milner uitvallen met een hamstringblessure. Het leidt na afloop tot een woedende reactie van Jürgen Klopp voor de camera van BT Sport.

Voorafgaand aan het bezoek aan Brighton & Hove Albion sprak Klopp al zijn ongenoegen uit over het feit dat Liverpool na de Champions League-wedstrijd van afgelopen woensdagavond tegen Atalanta (0-2 nederlaag) zaterdagmiddag om 13.30 uur alweer moest aantreden. De Duitse manager sprak van een ‘misdaad’ en hield BT Sport hier medeverantwoordelijk voor. Klopp kan zijn chagrijn dan ook niet verbloemen als hij na afloop voor de camera van die zender moet verschijnen. Hij bevestigt dat James Milner een hamstringblessure heeft opgelopen, waardoor het onzeker is of hij komende dinsdag in de Champions League kan meespelen tegen Ajax. Ook Alex Oxlade-Chamberlain en Thiago Alcântara zullen tegen de Amsterdammers niet van de partij zijn, evenals de langdurig afwezigen Virgil van Dijk en Joe Gomez.

A fascinating interview between Jurgen Klopp and @TheDesKelly discussing Liverpool's draw with Brighton, the Reds' injuries and fixture schedule. pic.twitter.com/s0BhahlUsP — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 28, 2020

“Milner heeft een hamstringblessure. Gefeliciteerd. Jij werkt voor hen. Verrassend dit. Brighton had ook problemen met blessures. Misschien moet je Chris Wilder er naar vragen hoe we dat kunnen voorkomen. BT heeft gekozen om dit duel om 13.30 uur te laten beginnen. Jullie hebben dat gedaan! Het is gewoon heel gevaarlijk voor de spelers als ze op woensdagavond om 21.00 uur moeten spelen en vervolgens op zaterdag 13.30 uur weer. Ik weet niet hoe vaak ik het nog moet zeggen. Het is anders als we om 16.00 uur of 18.30 uur spelen”, geeft een woedende Klopp te kennen. Hij kan niet begrijpen dat er in de Premier League niet vijf keer gewisseld mag worden.

“Toen we een week geleden met de managers erover spraken, was een ruime meerderheid voor vijf wissels. Er is sindsdien niks veranderd. Chris Wilder (de manager van Sheffield United, klaarblijkelijk tegenstander van vijf keer wisselen red.) heeft gezegd dat ik egoïstisch ben. Ik denk dat hij dat juist is, maar dat is niet belangrijk. Ik heb in zijn positie gezeten toen ik bij Mainz werkte, het draait erom dat het lukt om handhaving te realiseren. Vijf keer wisselen is puur voor de spelers”, gaat de manager van Liverpool verder. “Als ik vandaag vijf keer had kunnen wisselen, had ik Robertson eraf gehaald voor Konstantinos Tsimikas om hem te sparen. Het gaat niet om tactiek, maar om spelers sparen. Het is voor alle spelers. We zullen zien wat de gevolgen zijn van nu tot december.”

Excellent by @TheDesKelly putting the broadcasting argument to Jürgen Klopp when it’s clearly a Premier League issue. It’s a tough year for everyone but footballers having to play lots of football matches, risking a muscle strain, is nothing like the sacrifice made by others. — Gary Lineker (@GaryLineker) November 28, 2020

Des Kelly, verslaggever van BT Sport, kreeg in Engeland lof voor zijn interview met Klopp. Onder meer Gary Lineker vindt het terecht dat Kelly Klopp erop wijst dat de schuld niet per se bij BT Sport ligt. “Jij krijgt lof voor het feit dat je bij je punt blijft. Ik moet stoppen met klagen, aangezien het geen zin heeft. Het probleem is dat we een contract getekend hebben, maar dit seizoen hebben we grotere problemen: geen voorbereiding, veel wedstrijden in korte tijd. Dat is niet oké. Ik ben niet egoïstisch, ik spreek in het belang van Liverpool. Ik heb op dit moment moeite om mijn elftal samen te stellen”, stelt Klopp. Kelly wijst hem op het feit dat hij zich met dit probleem eerder tot de clubleiding van Liverpool moet wenden, omdat zij mede het contract getekend hebben. Bovendien keurt de Premier League iedere keuze van de televisiezenders goed. "Jullie vallen terug op afspraken die voor deze tijd zijn gemaakt. Het probleem is dat er een contract is over die uitzendtijden en dat is nu gewoon heel vervelend. Geen enkele club heeft zo vaak om 13.30 uur gespeeld, dat is een probleem."