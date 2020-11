Liverpool beleeft met nieuw blessuregeval pijnlijke generale voor Ajax

Liverpool heeft een dramatische generale voor de Champions League-ontmoeting met Ajax achter de rug, ondanks dat in ieder geval voor even de koppositie van de Premier League is ingenomen. The Reds stevenden door een doelpunt van Diogo Jota lang af op een minimale overwinning op Brighton & Hove Albion, mede door twee afgekeurde doelpunten van Mohamed Salah en Sadio Mané. Een na inmenging van de VAR gegeven strafschop in blessuretijd zorgde er uiteindelijk voor het duel in een 1-1 gelijkspel eindigde. Bovendien zag Liverpool tot overmaat van ramp ook James Milner nog uitvallen met een hamstringblessure.

Liverpool-manager Jürgen Klopp uitte voorafgaand aan het bezoek aan het AMEX Stadium zijn ongenoegen over het feit dat zijn ploeg op zaterdagmiddag alweer vroeg moest aantreden na de midweekse inspanningen in de Champions League, waarin met 0-2 verloren werd van Atalanta. Ten opzichte van dat duel verdwenen Rhys Williams, Joel Matip, Curtis Jones, Divock Origi en Sadio Mané uit de basiself, ten faveure van Fabinho, Nathaniel Phillips, Takumi Minamino, Roberto Firmino en Diogo Jota. De bezoekers gingen aan de Engelse zuidkust het best van start en kregen al snel mogelijkheden via Jota en Salah.

'Farmers league stuff', klinkt het op Twitter na deze charge van Joël Veltman op Roberto Firmino. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 28 november 2020

Tegelijkertijd kwam Liverpool al vroeg in het duel met de schrik vrij, toen Aaron Connolly vrij opdook in het strafschopgebied en oog in oog met doelman Alisson Becker naast schoot. Na twintig minuten spelen kreeg Brighton de grootste kans om op voorsprong te komen, toen scheidsrechter Stuart Attwell de bal op de stip legde na een overtreding van Neco Williams op Connolly. Neal Maupay plaatste de bal vanaf elf meter echter naast de paal en moest zich snel daarna ook nog geblesseerd laten vervangen. Ook Liverpool was voor rust nog buitengewoon dicht bij de openingstreffer.

Minamino wist Mohamed Salah met een bekeken passje een vrije doortocht te bieden. De aan de defensie van Brighton ontsnapte aanvaller wist doelman Matthew Ryan te verschalken met een stuiterend schot, maar door deze treffer ging na inmenging van de lijntjes van de videoscheidsrechter een streep. Salah bleek na de pass van Minamino enkele millimeters buitenspel te hebben gestaan. Het duurde tot een kwartier na rust alvorens de ban wél gebroken werd in Brighton.

?? AFC Ajax opgelet: dit is de man bij Liverpool FC die in een bloedvorm verkeert ? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 28 november 2020

Salah bracht Jota in stelling, die na een dribbel in het strafschopgebied met een droge knal zijn negende treffer in dertien wedstrijden voor Liverpool aantekende. Het was bovendien al zijn vijfde treffer in acht Premier League-wedstrijden, waarmee hij even snel als Robbie Fowler en sneller dan Dirk Kuyt en Salah (vijf treffers in negen duels) tot dit aantal komt. Het restant van het duel verliep vervolgens niet zorgeloos voor de bezoekers, want een kwartier voor het einde moest James Milner met een hamstringblessure vervangen worden door Jones. Kort hiervoor had Adam Lallana (ex-Liverpool) al noodgedwongen het veld moeten verlaten na een invalbeurt van slechts acht minuten.

In de slotfase zette Brighton nadrukkelijk aan in de zoektocht naar de gelijkmaker. Liverpool leek zes minuten voor tijd echter voor de definitieve beslissing te zorgen, toen de ingevallen Mané raak kopte. Andermaal zette de VAR wegens buitenspel een streep door een doelpunt van Liverpool. De videoscheidsrechter speelde in de blessuretijd andermaal een hoofdrol, toen scheidsrechter Attwell naar het scherm geroepen werd na een vermeende overtreding van Andy Robertson op Danny Welbeck. Ondanks dat het leek dat Robertson louter probeerde om de bal weg te schieten, besloot Attwell een strafschop te geven. Pascal Groß schoot raak vanaf de stip en bezorgde Liverpool daarmee een uiterst slecht gevoel in aanloop naar het duel met Ajax van komende dinsdag.