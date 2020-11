Virgil van Dijk maakt wederom kans op de Best FIFA Men's Player

VIrgil van Dijk is net als afgelopen seizoen in de race voor de titel The Best FIFA Men's Player. De centrumverdediger van Liverpool eindigde in 2019 op de tweede plaats, met Lionel Messi als de uiteindelijke winnaar. Cristiano Ronaldo maakt een jaar geleden het podium compleet. In totaal heeft de FIFA elf spelers genomineerd voor de editie van 2020. De uitreiking vindt plaats tijdens een ceremonie op 17 december en op de website van de FIFA kan een stem worden uitgebracht.

De andere genomineerden naast Van Dijk, Messi en Ronaldo zijn Thiago Alcântara (Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (Bayern München), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Real Madrid) en Mohamed Salah (Liverpool). In tegenstelling tot de Ballon d'Or wordt de prijs voor The Best FIFA Men's Player in 2020 wél uitgereikt door de FIFA. De prestigieuze prijs was tweemaal een prooi voor Ronaldo, die vorig jaar dus werd verslagen door Messi.

?? Nominees: #TheBest FIFA Men's Player ???? Thiago Alcântara ???? Cristiano Ronaldo ???? Kevin De Bruyne ???? Robert Lewandowski ???? Sadio Mane ???? Kylian Mbappe ???? Lionel Messi ???? Neymar ???? Sergio Ramos ???? Mohamed Salah ???? Virgil van Dijk ????? https://t.co/fqPa5jbedh pic.twitter.com/nLcUjmdQrd — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

Liverpool kan ook bij de keepers in de prijzen vallen, want Alisson Becker, de winnaar van vorig jaar, heeft wederom een nominatie ontvangen. De Braziliaanse sluitpost gaat de strijd aan met Thibaut Courtois (Real Madrid), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak (Atlético Madrid) en Marc-André ter Stegen (Barcelona). Alisson wist een jaar geleden Ter Stegen en Manchester City-doelman Ederson achter zich te houden.

De landstitel voor Liverpool levert Jürgen Klopp een nominatie op in de categorie 'Beste Trainer'. De Duitse oefenmeester, vorig jaar de winnaar van deze prijs, moet met vier collega's zien af te rekenen: Marcelo Bielsa (Leeds United), Hansi Flick (Bayern München), Julen Lopetegui (Sevilla) en Zinédine Zidane (Real Madrid). Laatstgenoemde coach legde in 2017 al eens beslag op de felbegeerde prijs.

In het vrouwenvoetbal is er een nominatie voor Vivianne Miedema. De aanvalster van Arsenal en de Oranje Leeuwinnen moet concurreren met Lucy Bronze (Olympique Lyon (Manchester City), Delphine Cascarino (Olympique Lyon), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Pernille Harder (VfL Wolfsburg, Chelsea), Jennifer Hermoso (Barcelona), Ji So-yun (Chelsea), Sam Kerr (Chelsea), Saki Kumagai (Olympique Lyon), Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon) en Wendie Renard (Olympique Lyon). Lieke Martens, die niet is genomineerd, won de prijs in 2017, het jaar van de Europese titel van de Oranje Leeuwinnen.

Sarina Wiegman mag hopen op de titel The Best FIFA Women's Coach, met Lluís Cortes (Barcelona), Rita Guarino (Juventus), Emma Hayes (Chelsea), Stephan Lerch (VfL Wolfsburg), Hege Riise (LSK Kvinner) en jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon) als haar concurrenten. Wiegman plaatste zich met Oranje voor het EK in 2022, een toernooi dat ze zal meemaken als bondscoach van de Engelse vrouwen. Enkele maanden geleden tekende ze een contract bij the Three Lions. Wiegman gaat nog wel met Nederland naar de Olympische Spelen van volgend jaar.