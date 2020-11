Bekijk hier hoe diep Juventus en Cristiano Ronaldo vanavond moesten gaan

Juventus moest dinsdagavond diep gaan om zich al na vier groepswedstrijden in de Champions League te verzekeren van een plaats in de knock-outfase. De ploeg van Andrea Pirlo maakte tegen Ferencváros pas in blessuretijd het verschil: 2-1. Het was overigens voor het eerst in de 123-jarige clubgeschiedenis dat er onder de lat en in de defensie bij Juventus geen enkele Italiaan speelde. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel in Turijn.

De samenvatting van Juventus - Ferencváros