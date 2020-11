‘Ajax en PSV jagen op bankzitter in Nations League-duel met Oranje’

Ajax blijft ondanks de aanhoudende coronacrisis de transfermarkt in binnen- en buitenland scherp in de gaten houden. Volgens het Zweedse medium Sport1 is de talentvolle Anel Ahmedhodzic op de radar verschenen van scouts van de Amsterdamse club. De 21-jarige centrumverdediger van Malmö FF wordt daarnaast ook in verband gebracht met PSV, AC Milan en Chelsea.

Markus Rosenberg, de zaakwaarnemer van Ahmedhodzic die tussen 2005 en 2007 uitkwam van Ajax, benadrukt echter wel dat de jonge verdediger de tijd neemt om een beslissing te nemen over zijn toekomst op clubniveau. "Anel moet naar een club gaan waar hij volledig tot bloei kan komen, ergens waar hij dus niet op de bank terechtkomt. Alle clubs met interesse volgen Anel al een tijdje en weten dus wat ze in huis kunnen halen. In de winterstop gaan we luisteren naar de verschillende aanbiedingen die we binnenkrijgen", zo laat de zakelijk adviseur weten in een reactie aan Sport1.

Ajax geeft voor het eerst in jaren prijs voor beste talent aan verdediger

Volgens Rosenberg is het goed mogelijk dat de kieskeurige Ahmedhodzic zijn verblijf bij Malmö FF verlengt, ondanks de groeiende interesse vanuit het buitenland. "Sommige mensen hebben het al over bepaalde topcompetities, die mensen hebben duidelijk zelf nooit gevoetbald. Clubs die geïnteresseerd zijn zullen niet gelijk geld neerleggen nadat ze Anel pas één keer hebben bekeken. Ze gaan hem grondig analyseren en stellen dan een plan van aanpak op. Wij krijgen dat plan vervolgens onder ogen en zullen dan een grondige overweging maken. Er zal uiteindelijk een akkoord moeten komen tussen twee clubs en ook de wensen van Anel zijn zeer belangrijk. Het is overigens niet zo dat Anel over een aflopend contract beschikt bij Malmö FF", aldus Rosenberg.

De 1.92 meter lange Ahmedhodzic verlengde zijn contract in Zweden eerder dit jaar tot december 2023, waardoor Ajax en PSV sowieso met een transfersom over de brug dienen te komen. De in Zweden opgegroeide mandekker debuteerde in oktober in de nationale ploeg van Bosnië en Herzegovina, in het playoff-duel om het EK tegen Noord-Ierland (4-5 nederlaag na strafschoppen). Drie dagen later, op 11 oktober, zat Ahmedhodzic negentig minuten op de bank in het Nations League-duel met het Nederlands elftal (0-0). Voor de recente ontmoeting met Oranje in Amsterdam (3-1 nederlaag) werd Ahmedhodzic niet geselecteerd.