Van Basten kijkt ogen uit: ‘Messi en hij spelen als een stelletje koekenbakkers’

Met slechts elf punten uit de eerste acht wedstrijden in LaLiga beleeft Barcelona de slechtste seizoensstart sinds 1991/92. Het team van Ronald Koeman verloor zaterdag met 1-0 van Atlético Madrid en Lionel Messi kon niet voor de eerste keer deze voetbaljaargang niet het verschil maken. De teller van Messi staat vooralsnog op zes goals en twee assists in elf officiële wedstrijden, maar het waren veelal strafschoppen. De geruchten over een transfervrij vertrek naar Manchester City in de zomer nemen zienderogen toe. Bij het programma Rondo van Ziggo Sport passeerde de situatie van Messi ook de revue.

Josep Guardiola gaf eerder deze week aan dat de zomerse transferperiode nog ver weg is, verwijzend naar de eventuele komst van Messi. Youri Mulder vroeg zich echter af waarom de winterse transferperiode geen optie is. “Barcelona heeft geld nodig. Wat zou Manchester City moeten betalen? Vijftig miljoen euro misschien? En je bent zijn salaris kwijt.” Marco van Basten kijkt de laatste weken zijn ogen uit als hij Messi in het tenue van Barcelona ziet spelen. “Hij speelt nu gewoon slecht. Messi en Antoine Griezmann spelen als een stelletje koekenbakkers”, benadrukte de voormalig topaanvaller in de televisiestudio.

Jack van Gelder vroeg aan Van Basten of hij een verklaring heeft voor de grote dip van Messi. “Hij zal er ongetwijfeld last van hebben dat er geen publiek bij is”, begon Van Basten. “Plus dat er de afgelopen maanden weinig getraind is, dat er weinig gedaan is. Hij is niet happy met de situatie in en rondom Barcelona. En dan ook nog eens dat gedoe met Griezmann. Het is een opeenstapeling. Zo kennen wij hem totaal niet. Hij was fantatisch.” Mulder: “Messi is ontevreden, hij zit niet lekker in zijn vel.”

Khalid Boularouz vroeg zich af of Messi wellicht niet blij is met de spelers die hij om zich heen heeft. Van Basten: “Griezmann, die er ook maar een beetje bijloopt, is net zo slecht als Messi.” De doorslaggevende treffer in het Wanda Metropolitano kwam ook voorbij. Yannick Ferreira Carrasco kon op slag van rust vanaf een meter of 25 scoren toen hij de ver uitgekomen Marc-André ter Stegen te slim af. “Die keeper, die keeper. Ik zie steeds keepers uit hun doel komen waarbij ik denk: blijf lekker op de doellijn staan.”

Yannick Ferreira Carrasco profiteert optimaal van het gestuntel van Ousmane Dembélé en Marc-André ter Stegen ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiBarca pic.twitter.com/SZtzUWmwly — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 21, 2020

Van Basten was van mening dat Ter Stegen helemaal niet uit zijn doel had hoeven komen. “Er was nog helemaal niks aan de hand. Er stonden nog twee verdedigers, hij had dat helemaal niet hoeven doen. Onvoorstelbaar. Waarom staat die keeper daar. Dat is toch niet uit te leggen.” De zorgen voor Koeman nemen zodoende toe, ook omdat Barcelona om financiële redenen niet op de winterse transfermarkt kan uitpakken. “Hij kan niks doen, hij kan geen aankopen doen”, haakte Boulahrouz in. “Ik denk dat het voor Barcelona beter is als ze Messi verkopen.”

Mulder wees erop dat Barcelona heel slecht geleid is de voorbije jaren. “Ze hebben gewoon veel te hoge salarissen uitgekeerd waardoor spelers als Ousmane Dembélé het vertikken om ergens anders naartoe te gaan. En kijk eens wat er met die ruil met Miralem Pjanic en Arthur Melo is gebeurd. De samenstelling van de selectie is scheef: het zijn allemaal spelers van begin twintig of in de dertig. Er is gewoon heel veel fout gegaan", besloot de oud-international.