Storm van kritiek na actie Gözübüyük en Van Boekel bij FC Twente - PSV

De strafschop die PSV zondagmiddag kreeg in de slotfase van de eerste helft tegen FC Twente, zorgt voor verbazing op sociale media en bij analist Arnold Bruggink van FOX Sports. Arbiter Pol van Boekel bekeek op advies van videoscheidsrechter Serdar Gözübüyük beelden van een duel tussen Jesse Bosch en Noni Madueke, zag dat Bosch na het wegtikken van de bal landde op de voet van Madueke en wees naar de stip. De penalty werd vervolgens gemist door Eran Zahavi, waardoor het 0-1 staat bij rust.

De critici vinden dat er geen sprake was van een legitieme penalty. Te zien was immers dat Bosch aanvankelijk de bal wegtikte. Op het veld werd niet geprotesteerd door de spelers van PSV, maar na het zien van de beelden kende Van Boekel toch een penalty toe. Zahavi ontfermde zich over de buitenkans, maar zijn lage inzet werd uit de hoek gehouden door Joël Drommel. "De VAR heeft nooit op een hoog niveau gevoetbald, geloof me!", tweet Pierre van Hooijdonk na de penalty.

Kenneth Perez komt met een korte reactie: "Vergrootglas #var #doetochffnormaal #idiotie." Op de tweet van Perez wordt gereageerd door Ronald de Boer. "Wat een schande dit... Hij speelt gewoon de bal en staat dan op de voet van de tegenstander omdat die de bal te ver voor zich uit speelt", stelt De Boer. Commentator Jeroen Elshoff van de NOS spreekt van een lachertje. Bruggink vindt dat de VAR nooit had moeten ingrijpen. "Blijf er nou gewoon van af, man. Laat lekker gaan. Er is niks aan de hand. Doorgaan."

Volgens de analist is het makkelijk om uiteindelijk het idee te krijgen dat er een penalty gegeven moet worden, als een arbiter maar lang genoeg naar beelden kijkt. "Als je maar lang genoeg naar de situatie gaat kijken, de beelden stilzet en langzaam afspeelt, een vergrootglas erop legt... dan denk je: nou, hij staat misschien toch op de voet. Het is echt verschrikkelijk, houd er maar over op."

De redding van Drommel op de penalty was niet zijn enige goede actie in de eerste helft. Hij lag al enkele keren in de weg, voordat Donyell Malen de score opende. In de zevende minuut kwam de keeper als winnaar uit de strijd in een één-op-één-duel met Noni Madueke, de vervanger van de niet volledig fitte Mario Götze; uit de daaropvolgende corner leek Pablo Rosario per toeval raak te koppen, maar met een fraaie reflex voorkwam Drommel dat. Vervolgens mocht Phillip Max opnieuw aanleggen voor een corner, die ditmaal leidde tot een kopbal van Nick Viergever. Drommel bracht redding, maar moest zich bij de rebound van Malen gewonnen geven.