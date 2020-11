Ten Hag neemt Ajacied in bescherming: ‘Organisatie van Oranje is niet goed’

Er was na afloop van het Nations League-duel van Oranje met Polen (1-2) nogal wat kritiek op het optreden van Daley Blind. De centrale verdediger liet zich al na vijf minuten makkelijk uitspelen door Kamil Józwiak, die vervolgens ook doelman Tim Krul verschalkte. Volgens Ajax-trainer Erik ten Hag is het echter te gemakkelijk om de kwetsbaarheid in verdedigend opzicht bij het Nederlands elftal louter op te hangen aan Blind.

Ten Hag is ook nooit van plan geweest om Blind zondagmiddag rust te gunnen tegen Heracles Almelo, ondanks het drukke schema van Ajax. "Hij is heel fit. Ik houd rekening met zijn fitheid, maar niet wat betreft de opstelling. Daley is daarnaast ook een speler van hoe meer wedstrijden, hoe beter vaak", zo stelt Ten Hag zondagmiddag bij FOX Sports voorafgaand aan de ontmoeting met Heracles in de Johan Cruijff ArenA.

Presentatrice Hélène Hendriks brengt vervolgens de kritiek op Blind bij Oranje naar voren. "Dat weet Daley zelf ook wel. Maar het heeft lang niet altijd met Daley te maken, heft heeft vooral te maken met hoe de organisatie op het veld staat. De organisatie van Nederland is gewoon niet goed. De restverdediging, waardoor er hele grote ruimtes ontstaan. Daarnaast staan de backs (Hans Hateboer en Patrick van Aanholt, red.) veel te hoog op het veld, en dan breng je dit soort spelers in de problemen. Maar laten we niet vergeten dat Daley aan de bal fantastisch speelde."

OnsOranje staat achter, nadat Hans Hateboer de bal zomaar weggeeft, en Davy Klaassen het niet meer kan herstellen... Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 18 november 2020

Ten Hag is het eens met analist Marciano Vink, die stelt dat Blind de verdediging van Oranje beter had kunnen organiseren tegen Polen. "Daar mag hij wel wat dominanter in zijn", aldus de Ajax-coach. "Zeker op zijn leeftijd (dertig jaar, red.). Maar dat is ook heel makkelijk gezegd, jij hebt ook wel een paar wedstrijden gespeeld. Dat is niet zo eenvoudig. Het is ook een proces waar dit team dan inkomt. Maargoed, laten we het daar niet over hebben, het gaat over Ajax."

Vink had graag gezien dat Blind bij het Nederlands elftal wat meer rust had gekregen van Frank de Boer. "Ik had hem normaliter rust gegeven. In de eerste interland (tegen Spanje, red.) moest hij eerder invallen”, wijst de analist op het uitvallen van Nathan Aké. Blind speelde afgelopen week drie interlands bij Oranje. “Ik zou hem alleen bij hoge nood inbrengen. Misschien laten ze hem een helft spelen tegen Heracles en komt daarna Lisandro Martínez of Edson Álvarez erin."

“Ik ben het gedeeltelijk eens met de kritiek op Blind die er de afgelopen week. We weten allemaal dat hij niet de snelste is”, gaat de analist verder over de Ajax-verdediger. “Normaal gesproken wordt er gezegd dat je twee meter moet pakken als je minder snel bent dan je tegenstander. Als hij de bal heeft, zit je kort. Wanneer de bal de diepte in wordt gestuurd, heb je de ruimte en een voorsprong. Bij Blind zijn die twee meters best wel snel op, hij komt snel in de problemen. Met Perr Schuurs heb je iemand die niet heel veel assistentie geeft, dus het wordt voor Blind lastiger om in die grote ruimtes te spelen.”