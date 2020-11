Matthijs de Ligt maakt rentree en begint voor het eerst naast Merih Demiral

Matthijs de Ligt staat voor zijn rentree bij Juventus. De verdediger stond drie maanden aan de kant met een schouderblessure, maar begint zaterdagavond als basisspeler aan de thuiswedstrijd tegen Cagliari. De wedstrijd tussen Juventus en Cagliari begint om 20.45 uur.

De Ligt behoorde sinds 26 juli niet meer tot de wedstrijdselectie voor een officieel duel van Juventus. Hij werd in augustus geopereerd vanwege een slepende schouderblessure en hervatte deze week de groepstraining. Zijn rentree wordt versneld door spierblessures van Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. De Ligt staat centraal opgesteld samen met Merih Demiral. De Ligt en Demiral stonden pas veertien minuten samen op het veld bij Juventus. Nooit eerder begonnen ze samen aan een wedstrijd van Juventus.

Juventus switchte tegen Lazio (1-1), de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, van een 3-5-2-tactiek naar een 4-4-2-formatie en lijkt daaraan vast te houden. Zo zullen Juan Cuadrado en Danilo de rechts- en linksbackpositie bezetten. Arthur en Adrien Rabiot moeten centraal op het middenveld voor de controle zorgen, terwijl Dejan Kulusevski en Federico Bernardeschi op de flanken spelen. De tweemansvoorhoede bestaat net als tegen Lazio uit Cristiano Ronaldo en Álvaro Morata.

Bij Cagliari staat de van Ajax gehuurde Razvan Marin in de basisopstelling, net als voormalig AZ-verdediger Ragnar Klavan. Cagliari beschikt met Gastón Pereiro over nog een speler die actief is geweest in de Eredivisie, maar de van PSV overgenomen Uruguayaan start op de bank.

Opstelling Juventus: Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Cuadrado, Arthur, Kulusevski, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo

Opstelling Cagliari: Cragno, Zappa, Walukiewicz, Klavan, Pisacane, Rog, Marin, Ounas, Joao Pedro, Tripaldelli, Giovanni Simeone