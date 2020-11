Ajax incasseert domper in aanloop naar herstart van Eredivisie

Ajax moet het zondag tegen Heracles Almelo stellen zonder Antony. De Braziliaanse aanvaller is niet fit genoeg voor het komende Eredivisie-duel van de Amsterdammers. Antony deed vrijdag niet mee met de groepstraining, maar werkte een individueel programma af. De zomeraanwinst deed dit seizoen voorlopig mee in elke competitiewedstrijd van Ajax.

De twintigjarige Antony viel twee weken geleden uit in het uitduel met FC Utrecht, de laatste wedstrijd van Ajax voor de interlandperiode. De spierblessure betekende dat hij zich in de voorbije interlandperiode moest afmelden voor de interlands van de Braziliaanse Olympische selectie tegen Saudi-Arabië en Egypte. De hoop van Ajax was dat hij dit weekeinde weer bij de selectie zou zitten, maar dat gaat niet door.

Antony stond vrijdag wel op het trainingsveld in Amsterdam, maar de Braziliaan deed individueel zijn oefeningen en was nog niet fit genoeg om bij de groep aan te sluiten. Het duel van de ploeg van Erik ten Hag met Heracles komt nog te vroeg voor hem. Mohammed Kudus, een andere aanwinst, ontbreekt al langer bij Ajax. Hij heeft een operatie aan een knie ondergaan en komt vermoedelijk voor de winterstop niet meer in actie.

Ajax speelt woensdag tegen FC Midtjylland in de Champions League. Het is onduidelijk of Antony dan wel weer beschikbaar is. De van Sao Paulo overgenomen Antony was in zijn eerste acht competitieduels viermaal trefzeker. Bovendien bereidde hij twee andere doelpunten voor. Daarmee had hij een aanzienlijke bijdrage in de koppositie van Ajax. Die moeten de Amsterdammers overigens delen met Vitesse. Beide ploegen hebben 21 punten verzameld.