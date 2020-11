Brazilianen van Ajax onder de loep: ‘Hij kan de nationale ploeg zeker halen’

Ajax heeft met David Neres, Antony, jeugdspeler Giovanni en de aan FC Twente verhuurde Danilo momenteel vier Braziliaanse jeugdinternationals onder contract staan en genereert daarmee veel aandacht in het Zuid-Amerikaanse land. “Ik zie hier geregeld kinderen in een Ajax-shirtje over straat lopen”, geeft journalist Tauan Ambrosio van de Braziliaanse tak van Goal bijvoorbeeld aan. Op verzoek van Voetbalzone analyseert hij hun progressie sinds hun stap naar Nederland en waagt hij zich aan een voorspelling over hun kansen bij de nationale ploeg.

Door Thijs Verhaar

“In veel gevallen zal het helaas om nepshirts gaan. Dat gebeurt hier maar al te vaak met voetbalproducten, want de echte varianten zijn voor veel mensen gewoon te prijzig als je ze afzet tegen het minimumloon”, verduidelijkt Ambrosio. “Toch geeft het aan dat Ajax er hier goed op staat, want verder zie je bijna alleen maar Real Madrid, Barcelona en de grote Engelse clubs. Mensen respecteren Ajax door de successen in de zeventigerjaren en het winnen van de Champions League in 1995 heeft ervoor gezorgd dat de magie intact is gebleven. Het shirt van ’95 is wel een echt collectorsitem en ik heb er zelf ook nog een hangen”, glimlacht de journalist.

Ambrosio geeft aan dat er bij ESPN wekelijks wedstrijden uit de Eredivisie op televisie worden uitgezonden, maar benadrukt wel dat de Nederlandse competitie in Brazilië puur als een opstapje naar de vijf grote Europese competities wordt gezien. “De meeste mensen kijken dus alleen naar Ajax als ze uitkomen in de Champions League”, verduidelijkt hij. “De succereeks in 2018/19 heeft David Neres enorm geholpen. Ajax wordt door de historie sowieso wel erkend als een Europese grootmacht, maar je moet jezelf als Braziliaanse speler echt laten zien in een topcompetitie of in de Champions League om in beeld te komen bij bondscoach Tite.”

Neres heeft reeds zeven A-interlands op zijn naam staan, maar moet het nu doen met Jong Brazilië.

Neres debuteerde op 26 maart 2019 voor de Seleçao en speelde tot nu toe zeven interlands. Zijn laatste oproep dateert echter wel van meer dan een jaar geleden, weet ook Ambrosio. “Hij kwam toen in beeld door de hype rondom Ajax en wordt hier gezien als een mogelijke ster voor de toekomst, maar op dit moment moet hij het op de flanken afleggen tegen Rodrygo en Vinícius Júnior”, analyseert de journalist van Goal. “Het spreekt in Neres’ voordeel dat hij deel uitmaakte van het elftal dat vorig jaar de Copa América won, maar helaas voor hem krijgen de jongens van Real Madrid het laatste jaar zo’n beetje om en om de voorkeur.” Zij mogen mee als jonge reserveopties achter Neymar, Richarlison, Éverton en Gabriel Jesus, die bij de nationale ploeg geregeld uitwijkt naar de linkerflank.

Neres speelde deze week op zijn beurt wel tweemaal mee bij Brazilië Onder-23, waar hij opvallend genoeg nooit eerder zijn opwachting maakte. Tegen Zuid-Korea (3-1 winst) en Egypte (1-2 verlies) werd hij kort voor het einde naar de kant gewisseld en speelde hij naar tevredenheid, aldus Ambrosio. “Hij speelde op rechtsbuiten, waar normaal gesproken Antony een vaste waarde is”, verwijst de journalist naar de ditmaal geblesseerd afgehaakte zomeraankoop van Ajax. “Hij deed het bij Sao Paulo al lange tijd erg goed en heeft zijn status van groot talent meteen bevestigd in Europa. Ik denk daarom dat hij op termijn uit kan groeien tot een zeer serieuze kandidaat voor de nationale ploeg. Dat kan hij zeker halen. Wat mij betreft doet hij in potentie niets onder voor Neres.”

Antony is normaal gesproken een vaste waarde bij Brazilië Onder-23, maar moest nu geblesseerd afzeggen.

Antony, gekocht voor maximaal 21,75 miljoen euro, was in zijn eerste acht competitiewedstrijden voor Ajax al goed voor vier goals en twee assists, terwijl hij ook in de Champions League reeds een eerste treffer op zijn naam heeft staan. “Dat laatste doelpunt heeft zo’n beetje elke Braziliaanse voetbalfan wel gezien en ook van zijn successen in de Eredivisie wordt door de meeste media verslag gedaan”, stelt Ambrosio. “Iedereen hier weet dat Ajax erom bekend staat talenten verder te helpen, dus ze worden in Amsterdam op een goede manier klaargestoomd voor een grote toekomst”, verwacht de journalist. “Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om langer in Brazilië te blijven om zo een betere band op te bouwen met de fans, maar met veel speeltijd bij een sterke Europese club hebben ze het absoluut goed gedaan.”

Hoewel Ambrosio Neres en Antony het hoogst inschaalt van de Braziliaanse Ajacieden, noemt hij verrassenderwijs Danilo als speler die op de langere termijn misschien wel de grootste kans heeft om basisspeler te worden in de nationale ploeg van Brazilië. “Maar dat is nu nog wel wat vroeg om met zekerheid te stellen”, haast de journalist zich te zeggen. “Op dit moment is hij als huurling bij FC Twente natuurlijk nog geen optie voor Tite, al laat hij wel zien een echte goaltjesdief te zijn.” Danilo maakte in zijn eerste acht wedstrijden voor de Tukkers reeds acht treffers in de Eredivisie en die goede vorm leverde hem zijn eerste uitverkiezing voor Brazilië Onder-23 op.

Danilo maakte deze week zijn debuut voor Brazilië Onder-23.

“Daar kwam nu een plekje vrij door wat blessures. Tegen Zuid-Korea mocht hij een paar minuten voor tijd invallen en dat is een mooie opsteker voor hem”, vindt Ambrosio. “Hij heeft nog veel werk te verzetten voor hij zichzelf echt in het Olympische team speelt, maar hij is zeker op de goede weg. Op dit moment is Matheus Cunha van Hertha BSC de grote man in de Onder-23 en dan heb je Pedro nog”, verwijst de journalist naar de 23-jarige spits van Flamengo, die in het verleden ook bij Fiorentina heeft gespeeld. “Hij is al A-international en heeft dus een flink streepje voor, maar op de lange termijn zijn er niet veel concurrenten voor de spitspositie. Er zijn zeer veel goede vleugelaanvallers, maar echte nummers negen liggen in Brazilië niet voor het oprapen”', constateert Ambrosio, die enkel Kaio Jorge (Santos), Evanílson (FC Porto), Talles Magno (Vasco da Gama) en Yuri Alberto (Internacional) noemt als beloftevolle generatiegenoten van Danilo.

Voorlopig is de 29-jarige Liverpool-aanvaller Roberto Firmino de aangewezen man om doelpunten te maken voor de Seleçao, maar zijn grote kracht is vooral dat hij andere spelers laat excelleren. Een echte goalgetter is hij dus niet, al doet hij het met 15 interlandgoals in 45 goals ook weer niet heel slecht als afmaker. De Braziliaanse nationale ploeg is tot nu toe ongeslagen in de WK-kwalificatiecyclus van Zuid-Amerika en pakte in de eerste vier duels steeds de volle buit. Dat geeft voor bondscoach Tite weinig aanleiding om zijn selectie bij de komende interlands in maart 2021 te wijzigen, al zouden Neres en Antony volgens Ambrosio dan mogelijk weer op de radar komen als Ajax zich plaatst voor de knock-outfase van de Champions League.

Giovanni in actie bij Jong Ajax, waar hij tot nu toe alle 11 duels meespeelde.

Voor de achttienjarige Giovanni is een eventuele oproep voor de Braziliaanse nationale ploeg logischerwijs nog het verste weg, want de aanvallende middenvelder maakte pas in maart van dit jaar de oversteek naar Ajax en heeft momenteel elf wedstrijden voor Jong Ajax in de benen. Daarin laat hij met twee goals en één assist zo nu en dan glimpen van zijn talent zien, maar hij heeft door de cultuuromslag en een lange periode zonder wedstrijden nog niet het niveau aangetikt wat hij in zijn thuisland liet zien. Bij zijn jeugdclub Santos raakte hij echter uit de gratie omdat hij zijn contract niet wilde verlengen en Ajax hem transfervrij oppikte. De Braziliaanse club verweet Ajax onethisch handelen en eiste een transferverbod voor de Amsterdammers, maar kreeg geen gehoor bij de FIFA.

Naar verluidt heeft Ajax in juli alsnog een miljoen euro overgemaakt om alle plooien glad te strijken en daarmee kan Giovanni zich volledig focussen op zijn toekomst. “En Santos heeft het sowieso veel te druk met hun eigen financiële problemen, dus ik denk niet dat het ooit nog ter sprake komt”, verwacht Ambrosio. “Giovanni werd door de club wel gezien als een pareltje en het is aan hem om dat nu te bewijzen in Nederland en bij de jeugdteams van Brazilië.” Hoger dan de Onder-16 speelde hij echter nog niet, maar daar was hij in drie jeugdinterlands wel goed voor drie treffers. “Ik weet niet of hij de Seleçao ooit gaat halen, maar Neres is het al wel gelukt en ook Antony en Danilo zijn op de goede weg. Leuk dat de Eredivisie na Romário en Ronaldo eindelijk weer potentiële Braziliaanse toppers lanceert.”