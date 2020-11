'Ik wist om 10.00 uur 's ochtends niet eens dat Götze in beeld was'

Toon Gerbrands kon op de slotdag van de zomerse transfermarkt nauwelijks geloven dat Mario Götze naar PSV wilde komen. De destijds clubloze aanvallende middenvelder verraste alles en iedereen door zich voor twee seizoenen te verbinden aan de club uit Eindhoven. Trainer Roger Schmidt en technisch manager John de Jong bekokstoofden de transfer en Gerbrands kwam er op 6 oktober pas 's ochtends achter dat de transfer een optie was.

De algemeen directeur was donderdagavond te gast bij Supportersvereniging PSV, dat een speciale talkshow had georganiseerd vanwege het honderdjarig bestaan. Hij ging met verenigingsvoorzitter Harrie Timmermans in gesprek en had het onder meer over de komst van Götze. "Ik wist om tien uur in de morgen op de dag dat hij naar ons kwam nog niet eens dat hij in beeld was", citeert het Eindhovens Dagblad. Technisch manager De Jong kwam zijn kamer binnen om te laten weten dat hij samen met Roger Schmidt een gesprek had gevoerd met Götze.

"Ik zei: 'We hebben niet zo heel veel geld meer, bied hem maar wat. We zien wel hoe het uitpakt en waarschijnlijk ben je er binnen een uur weer vanaf'", aldus Gerbrands. Verrassenderwijs ging Götze echter akkoord met het aanbod. "Toen heb ik nog gevraagd of hij begrepen had dat het bedrag voor twee jaar was", geeft Gerbrands aan. Hij belde de Raad van Commissarissen, bij wie hetzelfde ongeloof te horen was. "Is dat die Götze die we kennen, klonk het. Uiteindelijk kwam er in de avond een hype omdat een snackbarhouder hem had gezien. Meestal vind je het niet leuk dat iets uitlekt, maar nu was het een hype en die is alleen leuk als het lukt."

Gerbrands rekent voor de winterse transferperiode niet op een nieuwe dergelijke stunt. De directeur verwacht geen spetakel in januari, al sluit hij niets uit. "We zijn geen grote voorstanders van externe transfers in deze periode. Wel zijn er enkele spelers die uit hun contract lopen en mogelijk doen zich kansen voor. Op voorhand hopen we deze selectie in stand te houden. Als er zich kansen voordoen of spelers weggaan, doen we misschien andere dingen." Jorrit Hendrix en Lars Unnerstall hebben een aflopend contract. Hetzelfde geldt voor Jordan Teze en Armando Obispo, maar PSV heeft de optie om hun contracten met een jaar te verlengen.