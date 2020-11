Götze lacht: ‘Mijn vrouw en ik maken ons daar schuldig aan in Nederland, ja’

Mario Götze voelt zich op zijn plek in Eindhoven. De aanvallende middenvelder tekende op de slotdag van de zomerse transfermarkt een tweejarig contract bij PSV en werd plotsklaps de bekendste voetballer van de Eredivisie. Götze vertelt aan SPORT1 dat hij, afgezien van de wedstrijden die PSV dit seizoen verloor tegen Granada, Vitesse en PAOK Saloniki, 'heel tevreden' is over zijn start. "Zeker als je beseft hoe snel alles is gegaan", voegt de Duitser eraan toe.

"Na mijn transfer trainde ik een paar keer mee, voordat ik mijn eerste wedstrijd speelde", blikt Götze terug. Zijn komst werd bekendgemaakt op 6 oktober; zijn debuut volgde op 18 oktober. Götze scoorde tijdens de seizoensouverture tegen PEC Zwolle (0-3 zege) en kwam vier dagen later ook tot scoren tegen Granada in de Europa League, al werd die wedstrijd met 1-2 verloren. In de laatste wedstrijd voor de interlandperiode, op zondag 8 oktober tegen Willem II (3-0), maakte de 28-jarige ster zijn derde doelpunt in Nederlandse dienst. "Ik heb mijn stempel op wedstrijden kunnen drukken. Al met al ben ik heel tevreden over de eerste weken."

Mario Götze na zijn doelpunt tegen PEC Zwolle in zijn debuutwedstrijd.

De aanwezigheid van veel landgenoten maakte het voor Götze makkelijker om te aarden bij PSV, vertelt hij. Ploeggenoten Philipp Max, Timo Baumgartl en Adrian Fein delen zijn nationaliteit, terwijl een deel van de technische staf ook Duits is. "Dat heeft enorm geholpen. Ik ken Yann-Benjamin Kugel (sinds dit seizoen conditietrainer van PSV, red.) al heel lang van de nationale ploeg. Roger Schmidt en zijn technische staf zijn ook afkomstig uit Duitsland. Het is daardoor allemaal makkelijker dan wanneer je naar een club gaat waar je niemand kent en de taal niet spreekt."

Desondanks voelt Nederland 'niet echt' als het buitenland, geeft Götze toe. "Qua mensen en cultuur lijkt Nederland op Duitsland. Ik was al een paar keer eerder in Nederland geweest. Het zou zeker anders zijn geweest als ik verder van Duitsland was gaan wonen", erkent de spelmaker, die de vraag krijgt voorgelegd of hij al eens een snack uit de muur heeft getrokken in Nederland. "Ja, dat is echt typisch Nederlands. Mijn vrouw en ik hebben ons daar een paar keer schuldig aan gemaakt, ja", lacht de transfervrij overgekomen zomeraanwinst van PSV.

Hoewel Götze dus af en toe snackt, hoeft PSV zich geen zorgen te maken om zijn fitheid. "Ja!", reageert de held van de WK-finale van 2014 op de vraag of hij nu fitter is dan ooit. "Ik voel me heel goed en ik ben in vorm. Ik heb een goede balans gevonden tussen mijn eetgewoonten en de trainingsoefeningen. Ik denk dat je het resultaat kunt zien. Ik heb in het verleden heel veel gedaan en geprobeerd. Ik heb mijn dieet aangepast, goede afwisselingen gehad van sporten en herstellen en ik werk met deskundigen op het gebied van yoga en vechtsporten. Zij hebben me buiten het voetbal ook een goede balans geboden. Ik weeg op dit moment 71 of 72 kilo. Ik voel me goed. Maar uiteindelijk draait het niet om mijn gewicht, maar om hoe ik beweeg op het veld."

Over de fitheid van Götze ontstonden in de loop der jaren zorgen, daar in 2017 een stofwisselingsziekte werd vastgesteld bij de 63-voudig international. Bovendien legde hij zichzelf veel druk op, waardoor Götze niet altijd fit was. "Ik trainde te veel en gunde mezelf nooit rust. Mijn lichaam ging gebukt onder de invloeden van buitenaf. Dat is nu beter geworden. Ik worstelde er tweeënhalf jaar mee, maar ik heb het nu eindelijk afgesloten. Ik veroorzaakte het probleem zelf en ik heb het zelf kunnen oplossen." Hij voelt zich op dit moment gelukkig. "Ik heb vorig seizoen heel weinig gespeeld, maar de afgelopen vier weken sta ik weer regelmatig op het veld. Ik speel Europees voetbal en ik heb een trainer die me vertrouwt. Als voetballer word ik daar heel gelukkig van. Tel daarbij mijn partner en mijn zoontje op en ik kan mijn geluk moeilijk verbergen."

"Heel veel", reageert Götze op de vraag wat het vaderschap met hem heeft gedaan. Ruim vijf maanden geleden beviel zijn vrouw Ann-Kathrin Brömmel van hun zoontje Rome. "Ik ben altijd enorm gefocust geweest op voetbal. Alles draaide om de wedstrijden en het herstel. Toen kwam de zwangerschap en de geboorte van mijn zoon. Plots besef je dat niet anders ertoe doet en dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Daardoor kan ik relaxter aankijken tegen het voetbal", vertelt Götze, die (nog) geen strenge vader hoeft te zijn. "Rome is pas vijf maanden oud. Alles gaat nu nog goed, maar dat kan veranderen en dat ligt volledig aan hem", lacht de PSV'er.