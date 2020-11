Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Oranje in de WK-kwalificatie

Het Nederlands elftal heeft een belangrijk jaar in het vooruitzicht. Behalve het EK dat komende zomer plaatsvindt gaat voor Oranje in maart 2021 ook de WK-kwalificatiecampagne van start. Wie de tegenstanders worden op weg naar het mondiale eindtoernooi van 2022 in Qatar wordt binnenkort bekend. Op 7 december vanaf 18.00 uur vindt in Zürich namelijk de loting plaats.

Het Nederlands elftal heeft bijzonder magere jaren achter de rug. Kwalificatie voor het EK van 2016 in Frankrijk werd op dramatische wijze misgelopen en tot overmaat van ramp plaatste Oranje zich vervolgens ook niet voor het WK van 2018 in Rusland. Aan de hand van de inmiddels vertrokken bondscoach Ronald Koeman richtte Nederland zich knap op. De Nations League-finale werd bereikt en op overtuigende wijze werd kwalificatie voor het EK van 2020 afgedwongen. Het verhaal is bekend: door de coronacrisis is het Europese eindtoernooi met een jaar uitgesteld. Doordat Nederland twee grote eindtoernooien misliep, zakte het met rasse schreden op de wereldranglijst van de FIFA, die wordt aangevoerd door België. Door goede prestaties onder leiding van Koeman werd de daling een halt toegeroepen. Dit heeft als gevolg dat Nederland de grootste voetballanden ontloopt tijdens de WK-kwalificatie.

De loting voor de WK-kwalificatie wordt namelijk verricht op basis van de FIFA-ranking die op 26 november wordt uitgebracht. De 55 nationale voetbalbonden die zijn aangesloten bij de UEFA worden onderverdeeld in zes verschillende potten. De tien beste landen op de FIFA-ranglijst zitten in Pot 1 en ontlopen elkaar derhalve. Nederland is de nummer tien van Europa en zit daardoor op het nippertje in Pot 1, net als België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken en Duitsland. Wanneer Oranje in Pot 2 was ingedeeld, had het dus een van deze landen getroffen in de WK-kwalificatie en was het een hels karwei geworden voor het team van bondscoach Frank de Boer om er over twee jaar bij te zijn op het winterse wereldkampioenschap in Qatar. Toch mag Nederland zich op voorhand niet rijk rekenen, want in Pot 2 en 3 zitten nog altijd tegenstanders die het Oranje lastig kunnen maken.

Potindeling WK-kwalificatie

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Pot 5 Pot 6 België Zwitserland Hongarije Bosnië & H. Armenië Malta Frankrijk Wales Roemenië Slovenië Cyprus Moldavië Engeland Polen Noorwegen Montenegro Faeröer Liechtenstein Portugal Zweden Ierland N.-Macedonië Azerbeidzjan Gibraltar Spanje Oostenrijk Tsjechië Albanië Estland San Marino Italië Oekraïne Noord-Ierland Bulgarije Kazachstan Kroatië Servië IJsland Israël Kosovo Denemarken Turkije Schotland Wit-Rusland Litouwen Duitsland Slowakije Griekenland Georgië Letland Nederland Rusland Finland Luxemburg Andorra

Tijdens de loting worden de 55 landen onderverdeeld in tien groepen van vijf of zes teams. De landen komen elkaar twee keer tegen. Armenië - Azerbeidzjan, Gibraltar - Spanje, Kosovo - Bosnië & Herzegovina, Kosovo - Servië, Kosovo - Rusland en Oekraïne - Rusland zijn confrontaties die door politieke redenen niet kunnen plaatsvinden in de kwalificatie. De tien groepswinnaars plaatsen zich rechtsreeks voor het WK in Qatar. Daarnaast zijn nog eens drie tickets te verdelen. De tien nummers twee kunnen via play-offs nog kwalificatie afdwingen. Twee landen stromen in deze ronde nog in via de Nations League.

In maart wordt de WK-kwalificatiecampagne afgetrapt. Vanwege het verplaatste EK worden de geplande kwalificatiewedstrijden die in juni 2021 op het programma verplaatst. De interlandperiodes van maart en september tellen in plaats van twee nu drie kwalificatieduels. Van 24 maart tot en met 29 maart 2022 vinden de play-offs plaats, waarbij nog drie landen zich via een halve finale en finale kunnen plaatsen voor het WK.

Wedstrijdschema

Speelronde Datum 1 24 - 25 maart 2021 2 27 - 28 maart 2021 3 30 - 31 maart 2021 4 1 - 2 september 2021 5 4 - 5 september 2021 6 7 - 8 september 2021 7 8 - 9 oktober 2021 8 11 - 12 oktober 2021 9 11 - 13 november 2021 10 14 - 16 november 2021