‘Real laat eventuele topdeal in Duitsland niet afhangen van toekomst Ramos’

David Alaba kan op serieuze belangstelling rekenen van Real Madrid, zo weet Marca donderdag te melden. Volgens de Spaanse krant wacht men bij de Spaanse kampioen zelfs de dagen af tot 1 januari. Vanaf die datum mag er namelijk worden gepraat met de multifunctionele verdediger van Bayern München, wiens contract na dit seizoen afloopt.

Real heeft een goede verstandhouding met het bestuur van Bayern, waardoor er niet al vóór 1 januari contact zal worden opgenomen met het management van Alaba. De eventuele komst van de Oostenrijker staat los van de contractsituatie rondom Sergio Ramos. Alaba is ook in het geval van een nieuwe verbintenis van de aanvoerder meer dan welkom in het Santiago Bernabéu. De Bayern-stopper zal in ieder geval niet meer gaan verdienen dan Ramos, volgens Marca de absolute grootverdiener in de selectie van trainer Zinédine Zidane.

Bayern München is wachten zat en trekt miljoenenbod per direct in

Het lijkt erop dat de Duitse kampioen afscheid gaat nemen van een boegbeeld. Lees artikel

Alaba heeft de pech dat LaLiga eerder deze week aangekondigd dat de salarislimiet van Real met ingang van komend seizoen omlaag wordt gebracht. De grens ligt vanaf volgend jaar op 468,5 miljoen euro, terwijl in de huidige situatie 641 miljoen euro als maximaal bedrag geldt. Desondanks is Real samen met Barcelona één van de favoriete ploegen van Alaba, die onlangs ook al is genoemd bij onder meer Juventus en Paris Saint-Germain.

Marca verwijst naar deals uit het verleden tussen beide grootmachten. Alvaro Odriozola, James RodrIguez, Toni Kroos and Xabi Alonso zijn enkele voorbeelden en Real hoopt op korte termijn wederom zaken te doen met der Rekordmeister. Alaba zou naast centrale verdediger ook als linksback kunnen fungeren, zoals nu bij Bayern ook het geval is. Het is wel afwachten of er daadwerkelijk een akkoord kan worden gesloten met de verdediger, die met Pini Zahavi een zaakwaarnemer heeft die doorgaans forse eisen stelt. Mede hierdoor liepen de onderhandelingen met Bayern over een nieuw contract in München op niets uit.