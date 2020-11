Colombia lijdt zwaarste verlies in WK-kwalificatie in 43 jaar (!): 6-1

Ecuador blijft vooralsnog de verrassing van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK van 2022. Het team van Gustavo Alfaro, die eerder dit jaar Jordi Cruijff opvolgde, was dinsdagavond lokale tijd met liefst 6-1 te sterk voor Colombia. Het was voor los Cafeteros de zwaarste nederlaag in een WK-kwalificatieduel sinds februari 1977. Destijds verloor Colombia met liefst 6-0 van Brazilië.

De meeste doelpunten vielen al in de eerste helft. Robert Arboleda schoot van dichtbij raak in de zevende minuut en twee minuten later profiteerde Ángel Mena van ongeconcentreerd verdedigen bij Colombia: 1-0 en 2-0. De bezoekers probeerden te herstellen, maar Ecuador bleef maar scoren. Na een lage voorzet vanaf links tekende Michael Estrada in de 32e minuut voor de 3-0 en zeven minuten later scoorde ook Xavier Arreaga van dichtbij: 4-0.

Na de vierde treffer van Ecuador wisselde bondscoach Carlos Queiroz liefst vier spelers. Een rake strafschop van James Rodríguez aan het einde van de eerste helft gaf Colombia nog enigszins hoop voor de tweede helft, maar niets was minder waar. Ecuador kreeg diverse kansen op een vijfde goal, inclusief een door de VAR afgekeurd doelpunt, en kwam uiteindelijk pas in de 79e minuut via Gonzalo Plata tot scoren. Niet veel later kreeg hij zijn tweede gele kaart vanwege het uittrekken van zijn shirt.

Ondanks de ondertalsituatie zette Pervis Estupiñan in de extra tijd uit een vrije trap de 6-1 op het scorebord. Door de overwinning staat Ecuador, dat er op het WK van 2018 in Rusland niet bij was, op negen punten uit vier duels. Alleen Brazilië en Argentinië hebben meer punten: twaalf en tien. Colombia staat zevende met vier punten uit evenveel duels. De eerste vier landen gaan naar het WK van 2022; de nummer vijf speelt een intercontinentale play-off.