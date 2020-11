PSV'er Richard Ledezma beleeft schitterend debuut voor Verenigde Staten

Richard Ledezma heeft maandagavond zijn debuut gemaakt in het nationale elftal van de Verenigde Staten. De middenvelder van PSV mocht in het oefenduel met Panama (6-2 winst) in de 68ste minuut invallen en beleefde met twee prachtige assists een glansrijk debuut. Sebastian Soto van Telstar rondde beide voorzetten van Ledezma met het hoofd af. Het waren voor de spits zijn eerste doelpunten in het shirt van de VS.

Ook Sergiño Dest had een basisplaats. De vleugelverdediger van Barcelona speelde vier dagen geleden tegen Wales (0-0) nog als rechtsback, maar stond nu als linkerverdediger opgesteld. De Amerikanen moesten het doen zonder sterspeler Christian Pulisic, die vanwege een hamstringblessure afgehaakt was. Panama kwam verrassend op voorsprong door een doelpunt van José Fajardo, maar de Verenigde Staten waren veel sterker en stelden snel orde op zaken.

Een slim genomen vrije trap van Giovanni Reyna, die de bal laag om de muur heen krulde, betekende de gelijkmaker. Daarna profiteerde Nicholas Gioacchini eerst van een rebound na een schot van Reyna en kopte de spits ook nog een voorzet van ex-Vitessenaar Matthew Miazga binnen, waardoor het al snel 3-1 stond. In de tweede helft had Gioacchini de kans om zijn hattrick te voltooien, maar de aanvaller van Caen miste een penalty.

Panama deed wat terug via een doelpunt van opnieuw Fajardo: 3-2. Met nog tien minuten op de klok gaf de Amerikaanse ploeg extra gas, hetgeen resulteerde in drie bijna identieke doelpunten. Eerst zette Ledezma vanaf de rechterkant ragfijn voor op Soto, die de bal vanaf vijf meter in het doel kopte: 4-2. Sebastian Lletget deed hetzelfde met een voorzet vanaf rechts van Reggie Cannon, waarna Ledezma in blessuretijd de bal voorzette richting de tweede paal. Daar kopte Soto de 6-2 binnen.