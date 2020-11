Feyenoord brengt slecht nieuws over voetblessure van Justin Bijlow

Justin Bijlow komt dit kalenderjaar niet meer in actie, zo meldt zijn werkgever Feyenoord via de officiële kanalen. De doelman liep zondag in de warming-up tegen FC Groningen een voetblessure op, waardoor hij ook verstek liet gaan bij het Nederlands elftal. Om privacyredenen wordt de precieze aard van de kwetsuur van Bijlow niet bekendgemaakt.

Na afloop van de overwinning tegen FC Groningen hoopte trainer Dick Advocaat nog dat het zou meevallen. "Het gaat goed", aldus Advocaat. "Hij is naar het ziekenhuis geweest om foto’s te maken en daar was niks op te zien, geen breuk of scheur. Het is een kwestie van tijd. Maar jammer genoeg voor hem niet op tijd voor het Nederlands elftal."

Bijlow is bezig aan een sterk seizoen bij Feyenoord en werd na de blessure van Jasper Cillessen beloond met een uitnodiging voor het Nederlands elftal. De 22-jarige keeper kon zich uiteindelijk dus niet in Zeist melden en zal langer moeten wachten op zijn debuut in Oranje. Bij Feyenoord zal Bijlow vervangen worden door Nick Marsman, die tegen Groningen ook al keepte. Met Ramón ten Hove heeft Advocaat nog een derde keeper achter de hand.