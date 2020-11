Barcelona-selectie houdt poot stijf: salarisverlaging van 191 miljoen blijft uit

Barcelona is er niet in geslaagd om het met de spelers eens te worden over een salarisverlaging. De Catalanen communiceren in een statement via de officiële kanalen dat de gesprekken na een ‘lange, uitputtende periode’ van onderhandelen zijn stopgezet. Barcelona kampt met ‘serieuze financiële problemen’ en moet 191 miljoen euro zien te bezuinigen in het salarishuis.

In het statement schrijft Barcelona dat de inkomsten door de coronacrisis met maar liefst driehonderd miljoen euro zijn teruggelopen. Om die reden moeten de Catalanen 191 miljoen euro bezuinigen op de salarissen en RAC1 meldde eerder een faillissement in januari 2021 een realistisch scenario is als er niet bespaard gaat worden. “Gezien de status van de onderhandelingen tussen de club, vertegenwoordigers van de spelers en personeel van de club, volgt er een statement. Na enkele dagen van intense en uitputtende onderhandelingen, zijn de gesprekken afgesloten zonder een overeenkomst te hebben gevonden.”

“We bevinden ons in een situatie waarin het aan de clubleiding is om beslissingen te nemen die de financiële gevolgen van de coronacrisis moeten verzachten. Het onderhandelingsproces heeft laten zien dat alle partijen tot een overeenkomst willen komen. Daar hoort bij dat de salarissen op korte termijn verlaagd worden. We zijn het al eens geworden over dingen die voorheen onoverkomelijk leken”, vervolgt het communiqué van Barcelona. “Alle partijen hebben besloten om tot 23 november te reflecteren, om daarna te kijken of de voorstellen die momenteel op tafel liggen acceptabel zijn.”

Barcelona wil naar verluidt dat de grootverdieners dertig procent van hun salaris inleveren. Er zijn weinig clubs in Europa die meer aan spelerssalarissen kwijt zijn dan de Catalanen: in seizoen 2019/20 507 miljoen euro plus 135 miljoen euro aan uiteenlopende betalingen voor andere kwesties dan het basisloon. Om ruimte te creëren in het salarishuis, werden Luis Suàrez, Ivan Rakitic en Arturo Vidal afgelopen zomer al richting de uitgang gedirigeerd. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat in januari meer spelers zullen volgen, ook omdat Barcelona pas spelers kan aantrekken als er uitgaande transfers plaatsvinden.

Barcelona onderneemt al langer pogingen om de salarissen te reduceren, maar stuit op weerstand van de spelersgroep. Eerder deze maand gingen Frenkie de Jong, Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen en Clément Lenglet weliswaar akkoord met een nieuw contract in ruil voor salarisvermindering op de korte termijn, maar een groot deel van de selectie is niet happig om in te stemmen met een lager loon. Het aanvoerderskwartet Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto en Piqué schreef eerder deze maand namens de selectie een brandbrief naar het inmiddels vertrokken bestuur, waarin de onvrede over de gang van zaken kenbaar werd gemaakt.