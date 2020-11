Gravenberch volledig verrast door belletje: ‘Van wie is dit nummer?'

Ryan Gravenberch is woensdagmiddag toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal, al komt de middenvelder woensdagavond nog niet in actie tijdens het oefenduel met Spanje in de Johan Cruijff ArenA. Donderdag begint zijn avontuur bij het 'grote' Oranje. De debutant in de selectie laat tegenover FOX Sports weten hoe hij van bondscoach Frank de Boer te horen kreeg dat hij zich mag melden in het trainingskamp in Zeist.

"Ik kreeg vanochtend (woensdagochtend, red.) een belletje van de bondscoach", zo onthult Gravenberch woensdagmiddag. "Daarin vertelde hij me dat hij mij wilde meenemen." Het contact tussen de middenvelder en de bondscoach is opmerkelijk te noemen. "Hij belde me en ik dacht: van wie is dit nummer? Toen stuurde hij me daarna een appje dat ik had gebeld. Daarna belde De Boer me nog een keer en toen zei hij: 'Ik wil je meenemen voor de twee wedstrijden' (in de Nations League tegen Bosnië & Herzegovina en Polen, red.)."

"Normaal gesproken neem ik anonieme nummers niet op. Misschien maakt iemand een grapje met mij ofzo", vervolgt Gravenberch met een kwinkslag. "Maar de bondscoach had eerst een bespreking en daarna belde hij mij terug. En toen kreeg ik te horen dat hij me wilde meenemen", aldus Gravenberch. Door de komst van de middenvelder van Ajax bestaat de selectie van het Nederlands elftal nu uit 24 spelers.

De verslaggever van FOX Sports brengt vervolgens naar voren dat Gravenberch geregeld 'de nieuwe Paul Pogba' wordt genoemd. "Ja, dat lees ik ook overal", beaamt de Ajacied. "Mensen vinden mij op hem lijken. Ik begrijp het wel, maar ik vind het zelf toch wel wat anders. Tja, de nieuwe Pogba...Ik ben toch liever de nieuwe Ryan Gravenberch", zo besluit de door De Boer opgeroepen middenvelder.