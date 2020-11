Feyenoord ziet na Bijlow wederom international geblesseerd afhaken

Ryan Gravenberch is van Jong Oranje overgeheveld naar het Nederlands elftal, waardoor bondscoach Erwin van de Looi heeft besloten om Azor Matusiwa van FC Groningen op te roepen als diens vervanger. Tyrell Malacia is vanwege een voetblessure afgehaakt. De KNVB laat woensdag middels een persbericht weten dat sc Heerenveen-verdediger Sherel Floranus zijn plaats inneemt bij Jong Oranje. Malacia is na Justin Bijlow de tweede Feyenoord-speler die geblesseerd moet afhaken. De doelman zat in eerste instantie bij de selectie van Oranje, maar vanwege een blessure haakte hij afgelopen zondag.

Bijlow liep de blessure op in de warming-up van het thuisduel met FC Groningen van zondagmiddag, waardoor Nick Marsman hem moest vervangen onder de lat. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de sluitpost niets gescheurd of gebroken had. Desondanks kon Bijlow zich maandag niet melden bij bondscoach Frank de Boer. De bij FC Twente goed presterende Joël Drommel werd als vervanger opgeroepen bij Oranje.

Gravenberch traint woensdag nog wel mee met Jong Oranje, Donderdag sluit de middenvelder van Ajax aan bij de selectie van bondscoach Frank de Boer. Hij doet woensdagavond dus niet mee in de oefeninterland tegen Spanje. De controleur mag wel hopen op speelminuten in de Nations League-duels met Bosnië & Herzegovina (zondag) en Polen van volgende week woensdag. Floranus speelde tot dusver zes interlands namens Jong Oranje. Matusiwa zat al eens bij de selectie, maar dat leverde hem nog geen speeltijd op. Gravenberch en Malacia hebben allebei vier wedstrijden voor Jong Oranje achter hun naam.

Jong Oranje is in voorbereiding op de EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland (15 november) in Almere en Jong Portugal (18 november). De wedstrijd in het stadion van Almere City FC begint zondag om 14.30 uur. De ontmoeting in het Estádio Municipal de Portimão van volgende week woensdag start om 20.30 uur Nederlande tijd. Jong Oranje staat bovenaan in groep G, met 24 punten uit 8 duels. Jong Portugal volgt met achttien punten uit zeven wedstrijden. Voor de Nederlandse talenten is plaatsing voor het EK van 2021 reeds een feit.

Definitieve selectie Jong Oranje:

Doel: Kjell Scherpen (Ajax), Maarten Paes (FC Utrecht), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht)

Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Justin Hoogma (FC Utrecht), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Sven Botman (Lille OSC), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Jordan Teze (PSV), Danilho Doekhi (Vitesse)

Middenveld: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Dani de Wit (AZ), Abdou Harroui (Sparta), Ludovit Reis (VfL Osnabrück), Azor Matusiwa (FC Groningen)

Aanval: Myron Boadu (AZ), Joshua Zirkzee (Bayern München), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig) en Kaj Sierhuis (Stade Reims).