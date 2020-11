Memphis Depay gaat Olympique Lyon transfervrij verlaten

Olympique Lyon wil niets meer verdienen aan Memphis Depay, zo meldt voorzitter Jean-Michel Aulas dinsdagavond op de Franse televisie. De preses is vastberaden om de 26-jarige aanvaller aan zijn deze zomer aflopende contract te houden en werkt onder geen beding mee aan een winterse transfer. Depay gaat Lyon dan ook na het seizoen transfervrij verlaten, zo bevestigt Aulas.

"We hebben veel internationals voor verschillende landen, waaronder Memphis, die een leider is", vertelt Aulas bij RMC Sport. "Memphis, ik ben niet verliefd op hem, maar ik denk dat hij Lyon naar een niveau kan tillen dat iedereen bij de club nastreeft." Dat betekent dat Depay aan het einde van het jaar transfervrij vertrekt bij de Franse topclub. "Inderdaad, we kunnen hem niet houden zodra zijn contract afloopt", erkent Aulas.

Ook als Barcelona in de winterse transferperiode een transfersom biedt, zal Lyon niet meewerken, zo verzekert Aulas. "Ik was in de zomer de eerste die zei dat hij niet naar Barcelona zou gaan. Niemand luisterde naar me tijdens de transferwindow, omdat iedereen dacht dat hij zou vertrekken. En dat gold niet alleen voor Memphis, we hebben ook Houssem Aouar en Moussa Dembélé behouden. In een jaar zonder Europees voetbal moeten we absoluut goed presteren. Dus Memphis blijft tot het einde van het seizoen."

Depay is dit seizoen met vijf doelpunten en drie assists in tien competitieduels inderdaad belangrijk voor Lyon, dat vijfde staat in de Franse Ligue 1. Depay staat sinds januari 2017 onder contract bij les Gones, die zestien miljoen euro voor hem betaalden aan Manchester United. Afgelopen zomer pakte De Telegraaf groots uit met het nieuws dat Depay voor 25 miljoen euro naar Barcelona zou gaan, maar een transfer bleef uiteindelijk uit.