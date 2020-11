Sergiño Dest kijkt ogen uit: ‘Hij was echt nauwelijks af te stoppen’

Sergiño Dest kijkt ernaar uit om bij het nationale elftal van de Verenigde Staten op het veld te staan samen met Christian Pulisic. De rechtsback van Barcelona raakte tijdens eerdere interlandperiodes op de training onder de indruk van de aanvaller van Chelsea, maar het tweetal speelde nog geen gezamenlijke wedstrijd. "Pulisic is echt een geweldige speler", zegt Dest tegenover ESPN.

Dest staat tot nu toe op drie wedstrijden voor het Amerikaanse elftal en mag hopen om daar tegen Wales en Panama weer twee duels aan toe te voegen. Mogelijk gaat de voormalig Ajacied dan dus voor het eerst samenspelen met Pulisic. "Hij is snel en heel goed in dribbelen", zegt Dest. "Ik heb hem een paar keer op de training gezien voordat ik mijn debuut maakte tegen Mexico en daar was hij echt goed. Ik deed wat rustige hersteltraining en ik zag hem trainen, hij was echt nauwelijks af te stoppen."

Ook tijdens wedstrijden laat Pulisic, die op 14 goals in 34 interlands staat, het zien, weet Dest. "Hopelijk krijgen we op het veld een goede connectie en kunnen we goed met elkaar samenspelen", aldus de twintigjarige vleugelverdediger, die ook uitziet naar het samenspelen met Giovanni Reyna van Borussia Dortmund. "Ik heb Gio nog niet ontmoet, dus ik ken hem niet als persoon, maar hij en Pulisic zijn allebei goede spelers. Hopelijk kunnen we samen iets moois bereiken de komende jaren."

De Verenigde Staten hebben een jonge selectie met veel nieuw talent. Zo kreeg Konrad de la Fuente van Barcelona voor het eerst een uitnodiging en zit ook Bayern München-talent Chris Richards in de selectie. "Die jongens worden beter, ze komen eraan", weet Dest. "Ik geloof dat we in de toekomst een heel goed team zullen hebben." Dest wordt tot slot nogmaals gevraagd om zijn keuze voor de VS in plaats van voor Nederland uit te leggen. "Ik zag meer in de VS en ik heb ook in de jeugdteams van de VS gespeeld, dus het was ook een stukje loyaliteit. Ik heb een goede keuze gemaakt en hopelijk word ik groot in de VS."