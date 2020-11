Koeman grijpt in: ‘een van de best bewaarde kleedkamergeheimen’ lekt uit

De verdeling van de zitplaatsen in de kleedkamer van Barcelona is veranderd, zo schrijft AS dinsdag. Waar de spelers precies zitten is 'een van de best bewaarde kleedkamergeheimen' in het Camp Nou, maar de krant claimt de volgorde van de spelers toch te weten. Ronald Koeman heeft het voortouw genomen in de herstructurering van de kleedkamer, zo klinkt het.

AS schrijft dat er intern goed wordt nagedacht over de beste manier om spelers in te delen. Koeman heeft overlegd met de vier aanvoerders van Barcelona, Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto en Gerard Piqué, en is ook met staflid Carles Naval in gesprek gegaan over de beste manier om een 'professioneel' en 'prettig' klimaat te bewerkstelligen binnen de selectie van de topclub. De indeling is er onder meer op gericht om nieuwe spelers makkelijk te laten integreren in de spelersgroep.

De indeling van de kleedkamer van Barcelona volgens 'AS'.

Zo is zomeraanwinst Sergiño Dest naast Frenkie de Jong ingedeeld: de verdediger en de middenvelder speelden allebei bij Ajax en kunnen in het Nederlands communiceren. Een andere aankoop, Miralem Pjanic, zit in de kleedkamer naast Sergio Busquets. Het idee is dat twee geroutineerde middenvelders het goed met elkaar zouden kunnen vinden. De van Palmeiras overgekomen Matheus Fernandes zit naast Neto. Beide spelers komen uit Brazilië en kunnen dus in het Portugees met elkaar praten.

Twee Franse spelers, Samuel Umtiti en Ousmane Dembélé, zitten ook naast elkaar, al bevindt Antoine Griezmann zich enkele plaatsen verderop. De plek van Lionel Messi wordt uitgelegd als de 'meest geprivilegieerde', daar hij een centrale plek in de kleedkamer heeft en alles in de gaten kan houden. Naast hem zitten Marc-André ter Stegen en Trincão. In de kleedkamer van Barcelona zitten de spelers niet altijd op één lijn, zoals te merken was bij de recente onderhandelingen over salarisverlagingen, maar Koeman doet dus zijn best om de eenheid te bevorderen.