Landgenoot neemt Cocu in bescherming: ‘Ik geef liever geen interview’

Het is nog maar de vraag of Phillip Cocu nog lang als manager aan Derby County is verbonden. Bij de hekkensluiter in de Championship doet men er in ieder geval alles aan om de rust te bewaren, ondanks de geruchten in de Engelse media over een tussentijds ontslag van de Nederlander. Reservedoelman Kelle Roos wil maandag in ieder geval niet dieper ingaan op de problemen van Cocu in Derby.

"Als je het niet erg vindt, geef ik op dit moment liever geen interview. Ik vind het geen goed moment. We hebben hier genoeg om ons druk om te maken en gaan zo trainen", zo laat Roos maandag weten in een korte reactie aan de NOS. De Nederlandse doelman, sinds 2014 verbonden aan Derby County, zag zijn ploeg zaterdag vanaf de reservebank met 0-2 verliezen van Barnsley, waardoor de laatste plaats nu een feit is. Roos moet bij the Rams eerste keus David Marshall voor zich dulden. Bij Derby County staat ook Mike te Wierik onder contract.

Volgens onder meer de Daily Mail zit Cocu vanwege de teleurstellende resultaten op de wip bij Derby County. Er wordt geschreven dat diens lot in handen ligt van Sheikh Khaled bin Zayed Al Nahyan uit Abu Dhabi, die de kwakkelende Championship-club voor circa zeventig miljoen euro wil overnemen. Daarnaast is een groot deel van de achterban ontevreden over de manier van werken bij Cocu, sinds 2019 de manager in Derby. Het uitduel met Bristol City op 21 november lijkt cruciaal te zijn voor zijn toekomst in Engeland.

Cocu coachte zijn elftal afgelopen zaterdag tegen Barnsley overigens vanuit zijn huis. De Derby-manager is onlangs in contact geweest met directeur Stephen Pearce, die een positieve coronatest inleverde. Hierdoor is de voormalig PSV-coach in quarantaine gegaan. Cocu bepaalde de opstelling, tactiek en de wissels tegen Barnsley, maar het bleek niet voldoende te zijn om de zoveelste nederlaag af te wenden.