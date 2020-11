Daily Mail maakt opvallend hoge ontslagvergoeding Cocu openbaar

De toekomst van Phillip Cocu bij Derby County lijkt aan een zijden draadje te hangen, zo weet onder meer de Daily Mail maandag te melden. De Nederlandse manager zag zijn elftal zaterdag met 0-2 verliezen van Barnsley, waardoor de laatste plaats in de Championship een feit is. Mocht Derby Cocu willen ontslaan, dan moet de club hem 4,4 miljoen euro betalen om het doorlopende contract af te kopen.

Het lijkt erop dat het lot van Cocu in handen ligt van zakenman Sheikh Khaled bin Zayed Al Nahyan uit Abu Dhabi, die the Rams voor circa zeventig miljoen euro wil overnemen. Na de zevende nederlaag in elf competitieduels zijn veel fans van Derby County helemaal klaar met Cocu en zijn manier van werken in het Pride Park Stadium. Na afloop van de nederlaag tegen Barnsley werd met name op Twitter volop geklaagd over de opstelling en de tactiek die Cocu hanteerde.

De Daily Mail benadrukt aan de andere kant dat er in november doorgaans niet veel managers worden ontslagen in de Championship. In het seizoen 2015/16 werden in deze maand vier managers de laan uitgestuurd. In de seizoenen daarop werden in totaal nog maar drie coaches op non-actief gesteld vanwege slechte resultaten. Desondanks is de druk op Cocu enorm groot geworden, daar Derby County de slechtste seizoensstart kent sinds de jaargang 2007/08. Destijds werd in de Premier League het zeer tegenvallende aantal van elf punten behaald. Tevens is het zorgelijk dat men op doelsaldo nog onder nummer 23 Sheffield Wednesday staat, terwijl the Owls te maken kregen met zes punten aftrek.

Cocu coachte zijn elftal afgelopen zaterdag overigens vanuit zijn huis. De Derby-manager is onlangs in contact geweest met directeur Stephen Pearce, die een positieve coronatest inleverde. Hierdoor is de voormalig PSV-coach in quarantaine gegaan. Cocu bepaalde de opstelling, tactiek en de wissels tegen Barnsley, maar het bleek niet voldoende te zijn om de zoveelste nederlaag af te wenden.