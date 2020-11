Van Hanegem vergelijkt situatie bekritiseerde Feyenoorder met Dolberg

Bryan Linssen komt vooralsnog niet volledig uit de verf bij Feyenoord. De aanvaller maakte afgelopen zomer transervrij de overstap van Vitesse naar De Kuip. Waar hij in Arnhem haast wekelijks tot de uitblinkers behoorde, heeft hij bij Feyenoord tot dusver geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Willem van Hanegem vindt dat Linssen te kritisch wordt beoordeeld.

Linssen scoorde namens Feyenoord in alle competities pas een keer in elf wedstrijden. “Bryan Linssen kan bij veel supporters van Feyenoord heel weinig goed doen. En eerlijk is eerlijk, het is ook nog geen doorslaand succes met hem in De Kuip. Maar inmiddels vraag ik mij af of mensen nog wel normaal naar zijn spel kunnen kijken”, schrijft Van Hanegem maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem zag Feyenoord donderdag 'de beste wedstrijd van het seizoen' spelen. In de groepsfase van de Europa League werd CSKA Moskou met 3-1 verslagen. “Toch klaagde iedereen nog over Linssen en dat was die avond niet terecht. Hij deed wat hij kon, ontlastte zijn ploeggenoten met al zijn loopwerk, verstoorde de opbouw en was aanspeelbaar”, aldus de oud-voetballer. “Nee, hij scoorde zelf niet. Je ziet dat hij een beetje vertrouwen mist. Als je zelf hebt gevoetbald, weet je dat dat iets kan doen met spelers. Kijk bijvoorbeeld maar eens hoe Kasper Dolberg er maandenlang bij liep in de Arena. Of Nicolai Jörgensen al een jaar of drie in De Kuip.”

Linssen speelt bij Feyenoord al weken niet op zijn favoriete positie. Door de afwezigheid van Jörgensen en Robert Bozenik doet Dick Advcoaat een beroep op Linssen als spits. “Bij Linssen moet je ook meenemen dat hij noodgedwongen op een andere positie speelt. Daar zijn ze bij Feyenoord trouwens goed in”, stelt de Kromme. “De mensen schreeuwen dat Linssen een miskoop is, maar hij was transfervrij. En dat hij nooit de beste speler van Feyenoord zal worden, daar hoef je ook geen hogere wiskunde voor te hebben gestudeerd. Hij komt van de subtop, speelt op een vreemde plek. Daar kun je ook respect voor hebben.”